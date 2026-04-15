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Lo único permanente

Lo único permanente | VICENT MARÍ

Lo único permanente | VICENT MARÍ

Dicen que lo único permanente es el cambio, aunque quien inventó esa frase debería darse una vuelta por Santa Eulària y comprobar que la iglesia del Puig de Missa sigue en el mismo sitio desde hace siglos como punto de referencia para un pueblo que sí está en permanente cambio.

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