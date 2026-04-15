En estado crítico una ciclista tras chocar con un coche en Ibiza

Una ciclista española de 57 años ha resultado herida de gravedad tras una colisión con un vehículo. El accidente tuvo lugar en Santa Gertrudis, indican desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó la mujer. El choque movilizó a una ambulancia del Grupo Policlínica y a efectivos de la Policía Local de Santa Eulària.

La mujer fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario a las 20.58 horas. Según la información facilitada por la clínica, la paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un cuadro de politraumatismos que incluye traumatismo torácico y abdominal, fractura cervical, fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.