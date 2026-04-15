Accidente
En estado crítico una ciclista tras chocar con un coche en Ibiza
La herida tenía un cuadro de politraumatismo torácico y abdominal
Una ciclista española de 57 años ha resultado herida de gravedad tras una colisión con un vehículo. El accidente tuvo lugar en Santa Gertrudis, indican desde la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó la mujer. El choque movilizó a una ambulancia del Grupo Policlínica y a efectivos de la Policía Local de Santa Eulària.
La mujer fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario a las 20.58 horas. Según la información facilitada por la clínica, la paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un cuadro de politraumatismos que incluye traumatismo torácico y abdominal, fractura cervical, fractura de fémur y traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
- En estado grave el hombre de 52 años arrollado por una moto en Ibiza: 'No se movía' y 'sangraba por la cabeza', según el 061
- Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza
- La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària
- El botellazo que sacude Ibiza: el juez de línea denuncia al segundo entrenador de fútbol del Luchador
- La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones