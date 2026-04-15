Récord de cruceros en el puerto de Ibiza este verano: el 7 de julio coincidirán cuatro

La Autoridad Portuaria de Balears ha destacado este miércoles que ha dispuesto una serie de restricciones para evitar la congestión en el puerto de Ibiza por la llegada de cruceros, con el fin de evitar la concentración de estos buques, así como que coincidan con los ferris de transporte regular.

La programación de esta temporada prevé la llegada de 205 cruceros. Se da la circunstancia de que en 14 fechas de este verano coincidirán tres de ellos en el puerto de Ibiza y el 7 de julio se batirá el récord del verano con cuatro. A preguntas de la prensa, la APB ha precisado que la propuesta para limitar la presencia a un máximo de dos buques de este tipo, tal y como solicitó el Consell de Ibiza el pasado mes de marzo, se refería exclusivamente a la zona de es Botafoc, no al conjunto del puerto.

Así, el director de la APB, Toni Ginard, ha indicado que, en los días en que coincidan tres o más cruceros, solo dos de ellos atracarán en es Botafoc, mientras que el otro, de menor tamaño, se trasladará al dique de abrigo del puerto viejo, conocido popularmente como muro. Igualmente, ha insistido en que la llegada de los buques se repartirá en distintas franjas horarias a lo largo de la mañana, teniendo en cuenta además el horario del transporte marítimo regular.

Así, salvo casos excepcionales, los cruceros deberán acceder al puerto a partir de las 11.30 horas. De esta manera, la APB ha insistido en que se garantiza un desembarco máximo de 3.000 cruceristas en el espacio de una hora en Ibiza.