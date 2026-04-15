Sanción en Ibiza: Suspendido el entrenador del club de fútbol que dio un botellazo a un árbitro

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) suspende al segundo entrenador del Luchador, Christian Ivanoe Núñez, debido a un botellazo al juez de línea en el encuentro frente a la PE Sant Jordi del pasado fin de semana. La institución indica en un comunicado que toma esta decisión siguiendo el artículo 37 del Código disciplinario y que la expulsión durará "hasta tanto no se resuelva el fondo del asunto".

La agresión, que hizo que el colegiado suspendiese el partido, se desencadenó en el minuto 88 del duelo, cuando el técnico fue amonestado por "desaprobar de forma ostensible una de mis decisiones", como recoge el acta arbitral. Ante la sanción, el colegiado expulsó al preparador debido a que se dirigió "de forma exaltada" y "encarándose" al asistente del colegiado.

Esto no sirvió para calmar los ánimos, ya que Núñez "lanzó con fuerza excesiva un bidón de agua […] impactando en el brazo derecho de mi asistente número 1 a la altura del codo", prosigue el acta arbitral. Además, agrega que el golpe provocó "inflamación y rojez" en la zona afectada y que "el bidón quedó deformado debido al impacto". En el acta también se adjuntan imágenes y el parte médico que dan fe de lo sucedido.

De ahí que el árbitro suspendiese el encuentro con resultado de 0-1 para el conjunto jordier. La FFIB indica que el encuentro no se reanudará y que el marcador será definitivo.

Posible apelación

Aún está por ver si el Luchador recurrirá ante el Comité de Apelación, trámite que puede realizar en un plazo de tres días hábiles. El club portmanyí declaró después del encuentro que está "a muerte" con Núñez. También indicó que el entrenador intentó "pedir perdón" al juez de línea después del partido, aunque no pudo contactar con él.

El Luchador matizó que el técnico no debió "tirar la botella", que estaba "medio vacía", pero que "en ningún momento fue para agredir". "No es una persona violenta, nunca ha tenido un problema así y está muy afectado", recalcó. "Cuando vio que le había dado, se quedó mudo, agachó la cabeza y se marchó", agregó.

Por otra parte, el colegiado agredido ya ha tomado cartas en el asunto y ha denunciado los hechos a la Policía Nacional. Por lo tanto, pueden esperarse nuevas sanciones por esta vía.