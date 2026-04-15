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El sabor tradicional de Ibiza llega a Japón: las hierbas premiadas de Marí Mayans cruzan fronteras

La empresa ibicenca Mari Mayans participa en ProWine Tokyo 2026 para reforzar su presencia en el mercado asiático tras recibir el galardón a mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025

Bartolomé y CarlosMarí Mayans, quinta generación de la empresa familiar.

Bartolomé y CarlosMarí Mayans, quinta generación de la empresa familiar. / Familia Mari Mayans

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La empresa ibicenca Familia Marí Mayans se encuentra esta semana en Japón para participar, del 15 al 17 de abril, en ProWine Tokyo 2026, una de las ferias internacionales de vinos y bebidas espirituosas más relevantes del mercado asiático, integrada dentro de la marca Anuga.

El evento, que se celebra en el recinto Tokyo Big Sight, reúne a profesionales del sector de todo el mundo y contará con la presencia de la firma pitiusa en el Pabellón de España, organizado por la Cámara de Comercio de España en Japón.

La compañía presentará sus Hierbas Ibicencas, recientemente reconocidas con el Premio Alimentos de España como mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica 2025, un galardón otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Fotografía de las Hierbas Ibicencas premiadas en España

Fotografía de las Hierbas Ibicencas premiadas en España / Familia Marí Mayans

Referencia ibicenca con destilado tradicional

Familia Marí Mayans, una de las firmas de referencia en la elaboración de licores en Ibiza, aprovechará esta cita para dar a conocer este destilado tradicional, elaborado íntegramente en la isla con recetas artesanales que se remontan a 1880. La empresa actúa así como embajadora de la cultura ibicenca en un mercado exigente como el asiático.

“Asistir a ProWine Tokyo 2026 supone una gran ocasión para seguir posicionándonos y creciendo en un país que venera la cultura del detalle y las elaboraciones artesanales”, señalan Bartolomé y Carlos Marí Mayans, quinta generación de la empresa familiar.

La firma, que ya distribuye sus productos en Japón, acude a esta feria con el objetivo de reforzar su presencia en el mercado nipón y asiático. Durante el encuentro, trabajará junto a su importador para establecer nuevos contactos comerciales, identificar potenciales distribuidores y ampliar su red de comercialización en la región.

Noticias relacionadas y más

Tras su reciente paso por Alimentaria Barcelona, donde obtuvo una buena acogida, la empresa continúa así impulsando su internacionalización y acercando al público asiático los sabores y la tradición de Ibiza.

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