Los inmigrantes podrán solicitar la regularización en una oficina de Correos de Ibiza, pero no en Formentera

La oficina de Correos en la avenida Isidor Macabich de Ibiza será la única de las Pitiusas en la que se podrá entregar presencialmente la solicitud para el proceso de regularización de inmigrantes que arrancará el próximo lunes 20 en todo el país.

Desde ese día y hasta el 30 de junio, 371 oficinas de Correos ubicadas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional permitirán presentar de manera presencial la solicitud de regularización de inmigrantes. Las oficinas se han seleccionado en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones teniendo en cuenta las estimaciones de solicitudes y las necesidades en materia de extranjería de cada provincia.

Para ello, será imprescindible obtener previamente cita telemática desde este jueves a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060. Una vez obtenida la cita, los interesados podrán entregar su solicitud y la documentación exigida en las oficinas de Correos habilitadas, según detallan desde Correos.

Además del acceso a la cita previa, toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluida la documentación que debe presentarse y los requisitos de los solicitantes, podrá consultarse también en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a través del teléfono 060 de Información de la Administración General del Estado.

Un millar de profesionales

En el proceso participarán en torno a un millar de profesionales de Correos, tras haber recibido un programa de formación y capacitación orientado a que las personas que intervengan cuenten con los conocimientos y habilitaciones necesarias para realizar las gestiones, incluida la representación del migrante para formalizar la solicitud.

El presidente de Correos, Pedro Saura, considera que la participación en la regularización de inmigrantes “reafirma la importancia de la red de Correos como un instrumento del Estado que facilita y aporta soluciones en la ejecución de políticas de alto impacto y extraordinario valor para la sociedad". "Gracias a este proceso se reconoce una realidad: la necesidad de dar tranquilidad, una vida digna y seguridad a trabajadoras y trabajadores inmigrantes que ya residen en España y aportan una enorme vitalidad económica y cultural al país”, añade.