Raúl Cimas y su surrealista historia en Ibiza: "Subimos desnudos… y olvidé el mejor atardecer del mundo"

El humor absurdo vuelve a conquistar internet gracias a un clip rescatado del programa 'Late Motiv', donde Raúl Cimas relata una surrealista experiencia en Ibiza. El momento ha sido recientemente recuperado y analizado por el youtuber Javier M, que ha convertido la escena en una review.

Un atardecer inolvidable… que no recuerda

En el fragmento, Cimas arranca con una frase que ya se ha hecho viral: asegura haber visto “el mejor atardecer del mundo” en Ibiza. Sin embargo, el relato pronto deriva hacia su característico estilo, mezclando situaciones imposibles con un tono completamente serio.

El humorista cuenta cómo llegó hasta ese supuesto momento mágico acompañado de un hippie al que había conocido en la isla “tras unas transacciones”. Según narra, ambos acabaron nadando desnudos hasta el lugar, fumando por el camino y subiendo unas rocas con cangrejeras mientras seguían una ruta que solo su acompañante, Steve, parecía conocer.

Humor surrealista en estado puro

La escena alcanza su punto álgido cuando describe la subida por las rocas: “Cuando estás subiendo, ir detrás es ir debajo”, comenta, provocando la carcajada del público. Incluso compara la vista con “subir un campanario”, antes de culminar el relato con una imagen tan absurda como poética: una roca que parecía “un reloj de Dalí”.

Y entonces llega el giro final: pese a toda la épica del momento, Cimas remata confesando que el atardecer… “se le ha olvidado”. Un cierre que resume a la perfección su estilo de humor.

La reacción del youtuber

El youtuber Javier M ha recuperado este fragmento en su canal, destacando lo brillante del monólogo y su capacidad para convertir una anécdota en una historia completamente delirante.

Además, ha aprovechado el vídeo para compartir su propio deseo: le encantaría viajar a Ibiza y vivir el ambiente único de la isla. “Sería un sueño por cumplir”, comenta, aunque reconoce que actualmente no puede permitirse ese gasto.

Como parte de la review, Javier M ha animado a sus seguidores a dejar en comentarios sus propias experiencias en Ibiza, generando una conversación que va más allá del vídeo y conecta con el imaginario colectivo sobre la isla.