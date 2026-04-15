Ester Serra sobre la prohibición del vaciado de piscinas en Ibiza: "No vaciarlas se puede convertir en una pesadilla, incluso en invierno, al generar millones de mosquitos"

Hablar de piscinas en Ibiza ya no es solo hablar de verano y chapuzones. El debate sobre su vaciado en las redes ha sacado a relucir un malestar cada vez más extendido entre los usuarios, que piden más sentido común con el agua en plena sequía. Entre quienes han participado en la conversación, el foco no solo está en vaciar las piscinas, sino sobre todo en llenarlas en plena sequía y en el uso del agua en una isla que arrastra problemas de abastecimiento desde hace tiempo.

Margarita Torres Cardona lo resume de forma sencilla y opina que "sí, hay que aprovechar el agua, no tirarla porque sí", ante la sensación de que el agua no puede seguir tratándose como "un recurso infinito".

Más tajante se muestra Rafael Planells, que considera que la medida tendría que haberse aplicado "desde ayer mismo". En su opinión, quien quiera tener piscina debe asumir también el coste de mantenerla en condiciones, reciclar el agua, cubrirla para evitar evaporación y depurarla correctamente. En relación a ello, considera que el agua es un bien común y no un lujo privado ajeno al interés general. En esa misma dirección se expresa Raquel Bonet, que pone el acento en las consecuencias que sufren muchos vecinos. Recuerda el caso de residentes de la zona de Cala de Bou que, según denuncia, estuvieron 12 horas con un servicio de agua deficiente mientras otras instalaciones seguían llenando piscinas. "Los residentes somos de segunda", lamenta.

Eso sí, entre los comentarios también aparece un matiz importante, ya que para algunos el problema no está tanto en el vaciado como en el llenado. Jacinto Venaveinte lo dice de forma rotunda y comenta que la importancia está en que "no es el vaciado no, el llenado". Una posición que comparten otros usuarios como Saúl Suárez, que directamente señala que se debería de prohibir el llenado y dejar después que cada propietario decida qué hacer con su piscina.

Anna Maria Ricco también apunta en esa línea y plantea que las piscinas sean de agua de mar, para no abusar de las reservas acuíferas. Mario Ibiza habla de "sentido común" y defiende que quien quiera piscina la tenga con agua marina y su correspondiente tratamiento. Pablo Sahade va por el mismo camino y propone incluso fórmulas mixtas, mientras Mar Ocaña cree que, en caso de llenado, debería hacerse con agua procedente de desaladora y no del acuífero.

Jaime Marí introduce además otro elemento en el debate al recordar que, a su juicio, el problema ya no es solo moral, sino también legal. Señala que lo preocupante es que se llenen con agua de la red o con camiones de agua de perforada, y lamenta que en una isla rodeada de mar y afectada por la sequía no se haya generalizado el uso de agua salada, especialmente en hoteles. José Antonio Iniesta Navarro coincide y cree que debería obligarse a los grandes establecimientos turísticos a mantener limpias las piscinas durante todo el año en lugar de vaciarlas al final de cada temporada para volver a llenarlas después.

Plagas, mantenimiento y conservación del agua

Pero no todas las opiniones apuestan por prohibir sin más, en el caso de Ester Serra Nieto propone una idea más práctica y advierte de que no vaciar o no mantener correctamente las piscinas puede generar otro problema serio: "la proliferación de mosquitos". Según explica, el agua estancada se convierte en "una auténtica pesadilla, incluso en invierno". En la misma línea, Jema Soundwave Storm no pide vaciarlas, sino mantenerlas, y sostiene que con un buen cuidado periódico el agua puede conservarse sin necesidad de tirarla.

También hay quien recuerda que no siempre vaciar una piscina es un capricho. Freek van Gils señala que realizar ciertas reparaciones o renovar juntas y baldosas resulta prácticamente imposible con la piscina llena. Es una de las pocas voces que destaca la necesidad de distinguir entre vaciados por mantenimiento imprescindible y vaciados por comodidad o estética.

Entre los comentarios más breves, pero igual de contundentes, están los de Horacio Carmona, Pep Font Prats Boned, Valter Enrici o Fina Maria Carlota, todos ellos favorables a la prohibición. Candela Rosso también lo deja claro con una frase que resume bien el tono general del debate: "A bañarse al mar. El agua es un bien común, no el privilegio de unos pocos".

Otras intervenciones apuntan a medidas intermedias. Xavier Xanchez propone reutilizar agua de lluvia, Manuel NG plantea encarecer el uso del agua para desincentivar el despilfarro, y Neus Torres Roig apuesta por reciclar el agua e incluso cuestiona el llenado en tiempos de sequía, "que es casi siempre", viene a decir.

Sin embargo, Patricio Enrici Bellom introduce el argumento económico: si alguien paga por el agua, cuestiona por qué habría que prohibirle usarla. Aun así, estas posturas quedan claramente en minoría frente a una corriente mayoritaria que exige límites más estrictos.

Por lo general, crece la idea de que vaciar o llenar piscinas no puede seguir viéndose como una cuestión privada cuando la isla vive bajo la presión constante de la sequía y de un recurso cada vez más escaso. Y la conclusión del debate ya no gira solo en torno a si debe prohibirse o no, sino a cómo hacerlo, con qué excepciones y qué alternativas pueden aplicarse para compatibilizar mantenimiento, turismo y, sobre todo, sentido común.