Seguridad
La Policía Nacional de Ibiza sanciona a 68 personas y se incauta de un arma durante los dispositivos de Semana Santa
En los controles realizados se identificó a más de 500 personas, además de detectar sustancias estupefacientes
Redacción
La Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Ibiza, en colaboración con la Policía Local, detuvo a un total de 27 personas en las últimas semanas durante los distintos dispositivos desplegados con motivo de las festividades de Semana Santa.
Toda la fase de explotación concluyó con más de 500 personas identificadas en los diferentes controles que se llevaron a cabo. Además, se incautaron "diversas cantidades de sustancias estupefacientes", según explican desde el cuerpo policial, y un arma.
Además, se propuso para sanción a 68 personas por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana y se registraron un centenar de vehículos. "Todo ello ha tenido el objetivo de facilitar que todas las actividades y eventos se desarrollaran con normalidad y sin ningún incidente", concluyen desde la Policía.
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