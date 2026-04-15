Las playas de Sant Antoni ya tienen socorristas: estos son los horarios y la calas vigiladas

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha activado este martes el servicio de salvamento, socorrismo y accesibilidad en todas las playas del municipio, con cobertura hasta el 31 de octubre, con el objetivo de garantizar la seguridad de residentes y visitantes y el cumplimiento de la normativa vigente.

El Consistorio consolida así la ampliación del periodo de servicio, que desde hace dos temporadas se adelanta al 15 de abril y se prolonga hasta finales de octubre, frente al inicio anterior fijado el 1 de mayo, según ha informado la instituición en un comunicado.

La concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Pepita Torres, ha señalado en el comunicado que “este servicio es fundamental para garantizar unas playas seguras, accesibles y de calidad durante toda la temporada”. Además, ha explicado que “como novedad de este año, se amplía el horario de Caló des Moro, que durante los meses de julio y agosto se iniciará a las 8 horas para dar respuesta a los usuarios residentes que hacen uso de esta playa urbana desde primera hora de la mañana, así como las clases de gimnasia acuática para mayores”.

La concejala Pepita Torres, en el centro. / A.S.A.

Playas con socorristas

El dispositivo de vigilancia está compuesto por un equipo de 17 profesionales, entre ellos dos patrones de embarcación y un responsable encargado de supervisar el funcionamiento en todas las zonas de baño. El servicio se presta en las playas de es Pouet, s’Arenal, Caló des Moro, Cala Gració, Cala Gracioneta, Cala Salada y Cala Saladeta.

El operativo dispone de siete torres de vigilancia distribuidas por el litoral, un puesto de socorro en la playa de s’Arenal y una embarcación de rescate que recorre de forma permanente la costa para garantizar la cobertura.

Los horarios varían según la temporada. En los periodos de menor afluencia, del 15 al 30 de abril y del 15 al 31 de octubre, el servicio funciona de 11 a 17 horas. En temporada media, del 1 al 31 de mayo y del 16 de septiembre al 14 de octubre, se amplía hasta las 18.30 horas. En los meses de mayor actividad turística, del 1 de junio al 15 de septiembre, la vigilancia se presta de 10 a 19.30 horas.

Durante el periodo de máxima afluencia, el Ayuntamiento ofrece además un servicio de baño asistido dirigido a personas con discapacidad o movilidad reducida, con un socorrista especializado, así como zonas de sombra en las playas adaptadas para mejorar la comodidad y accesibilidad.

Un socorrista de espalda. / A.S.A.

El Consistorio destaca también su compromiso con la calidad y sostenibilidad del litoral mediante certificaciones como el sistema europeo de gestión medioambiental EMAS y la norma UNE-EN ISO 14001:2025, centradas en la protección del entorno y la prevención de la contaminación. Asimismo, cuenta con la certificación UNE 170001-2:2007, que garantiza la accesibilidad universal en sus playas.

El Ayuntamiento recuerda que en 2024 se adjudicó el nuevo contrato de salvamento y socorrismo a la empresa Marsave Mallorca S.L. por un periodo de cuatro años, con un presupuesto anual de 789.980,65 euros, lo que supuso un incremento del 74 % respecto al contrato anterior.