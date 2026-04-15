¿Qué ha pasado con las abejas de Ibiza? El robo de colmenas que amenaza la biodiversidad de la isla

La Asociación de Apicultores de Ibiza trata aún de asimilar el duro golpe sufrido este fin de semana en una de sus colonias clave, situada en Portinatx. El robo de once colmenas y trece núcleos de abeja autóctona ha puesto en riesgo ocho años de trabajo y ha encendido las alarmas sobre las consecuencias medioambientales en la isla.

Un robo planificado que arrasa con años de trabajo

Según explica el presidente de la asociación, Vicent Marí, no se trata de un robo cualquiera. “Fue una intervención deliberada y realizada por uno o varios profesionales del oficio”, asegura. Los responsables sustrajeron las colmenas con cría y miel, sustituyéndolas por cuadros vacíos de cera, lo que agrava aún más el daño a la colonia.

Este ataque no solo supone una pérdida material, sino que destruye el esfuerzo de seis personas durante ocho años dedicados a la recuperación de la abeja autóctona de Ibiza.

Por qué es tan grave: riesgo para la abeja autóctona

El proyecto, iniciado en 2018, tiene un alto valor ecológico, ya que busca preservar la genética de una especie única en la isla. Estas abejas, adaptadas al entorno local, son clave para la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema.

El problema es que las abejas robadas podrían ser trasladadas a otro apiario, lo que provocaría la mezcla genética y la pérdida de su linaje puro. “Esto puede tener consecuencias catastróficas”, advierte Marí.

Pérdidas masivas en la colonia

Antes del robo, la colonia de Portinatx contaba con unas 40 colmenas. Ahora, la situación es crítica:

Actualmente quedarían unas 20 colmenas vivas

En pocos días podrían reducirse a solo 5 o 6

Se estima que podría morir hasta el 80% de las abejas

Además, al haber desaparecido la cría, el reemplazo natural de abejas queda comprometido, lo que agrava el impacto a corto y medio plazo.

Recuperación lenta: mínimo dos años

Los expertos calculan que la recuperación de la población podría tardar entre dos y tres años, y aun así no se alcanzarán los niveles previos al robo. Todo ello sin contar con ayudas públicas, ya que el proyecto se ha financiado hasta ahora con recursos propios.

Investigación en marcha

El robo ya ha sido denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza, que mantiene abierta la investigación. Por su parte, desde el Consell de Ibiza aseguran estar siguiendo el caso con prudencia y a la espera de conocer el alcance real de los daños.

Una especie clave para la isla

La abeja autóctona ibicenca se caracteriza por ser más pequeña, de color marrón oscuro y especialmente productiva. Pero, sobre todo, es una especie perfectamente adaptada al entorno local, lo que la convierte en esencial para la polinización y la conservación del paisaje natural.