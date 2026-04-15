Cardona, Escandell o Guasch: el origen de los apellidos más comunes de Ibiza

Marí, Cardona, Escandell, Guasch, son algunos de los apellidos ibicencos más comunes en la isla. Descubrir su origen es una de las aficiones del filólogo Joan Albert Ribas, quien compartió su conocimiento con otra veintena de entusiastas sobre el origen de los linajes de Ibiza en el ciclo de conferencias 'Charlas, grandes ideas', celebrada este martes en la Biblioteca Pública de ses Figueretes.

"Los apellidos nacieron de la necesidad de identificar a la gente a medida que las sociedades fueron creciendo y tener un solo nombre dejó de ser suficiente", explica Ribas, en conversación telefónica con Diario de Ibiza. Según cuenta el filólogo, estas primeras formaciones de apellidos eran más complejas, con "hasta tres o cuatro elementos para definir a una persona". Durante la Edad Media esta composición de linajes se fue empobreciendo e incluso llegaron a desaparecer algunos. Pero a su vez surgieron nuevos.

Los que se conservan actualmente en la isla son, en su mayoría, producto de la conquista catalana en el siglo XIII y su posterior repoblación. "El 40% de los apellidos que nos llegan de esa época hacen referencia a la zona de la que provenían los nuevos pobladores", afirma Ribas. Así, Cardona, uno de los linajes más comunes en la isla, hacía referencia a una población en Cataluña. Clapès era el nombre de una masía, también en Cataluña, y Escandell era otra población del norte de la comunidad catalana, denominada Es Candell. "También Mayans era el nombre de una localidad catalana", añade el filólogo. A día de hoy, permanecen en la isla alrededor de una treintena de apellidos que provienen de esta época.

Momento de la presentación de Joan Albert Ribas en la biblioteca de ses Figueretes / Biblioteca Pública de ses Figueretes

"Hay que destacar que el repoblamiento en el siglo XIII era muy complicado. No es como ahora, que mucha gente quiere venir a la isla", asegura Ribas. "En aquella época había muy pocas defensas, aunque la isla era rica en agricultura y con suelo fértil. Aun así se tuvo que hacer una carta de franquesa, que contenía una serie de ventajas respecto a la península para la gente que quisiera venir", comenta Ribas. En Formentera, cuenta el filólogo, se intentó realizar el mismo proceso, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se repobló la isla. "Esta repoblación se hizo sobre todo con gente de la zona del levante de Ibiza, de Sant Carles y Santa Eulària, por eso muchos de los apellidos más comunes en Formentera, como Tur, Guasch, Mayans o Colomar, son los mismos que en las de esta zona de Ibiza", afirma Ribas.

Durante su investigación, Ribas se ha topado con numerosas curiosidades. "Hay linajes que por su terminación tenían una apariencia más femenina, como eran Barcelona, Tarragona o Girona. Y con el tiempo vemos que muchos de estos se masculinizaron, dando lugar a Barceló, Tarragó o Giró", afirma el filólogo, quien asegura que a día de hoy estas variaciones son ya más extendidas que su versión originaria. "También encontramos esta situación con nombres en Ibiza. En Sant Jordi, la finca Can Margot, que originalmente era Can Margalida. El propio Joan Marí Cardona [historiador ibicenco], era de la finca de Can Batlès, que originalmente fue Batlesa", cuenta el investigador.

El filólogo Joan Albert Ribas y Dan Cohen, organizador del ciclo de conferencias / Biblioteca Pública de ses Figueretes

Nombres de padres y oficios

El 60% de los linajes tradicionales de Ibiza restantes, que no apelan a ninguna localidad o toponimia de origen de los pobladores catalanes, tienen entre sus referencias más comunes los nombres de los padres o su oficio. "Son el caso de Joan o de Llorenç, por ejemplo", cuenta Ribas. "Las profesiones son otra gran fuente de formación de linajes", asegura el filólogo, quien afirma que durante su investigación ha descubierto patrones a la hora de la formación de apellidos en distintos idiomas. "El oficio de herrero, por ejemplo, era una labor muy importante en la Edad Media, y lo vemos mucho en apellido como Ferrer, Ferrero en gallego o Herrero en castellano", afirma el filólogo. "También otras profesiones como Fuster fueron populares. O incluso Darder, quien hacía dardos, que antes eran armas", añade. Marí, otro de los linajes ibicencos más comunes, hace referencia al oficio del marinero.

Linajes previos a la conquista

Antes de la extensión de los apellidos catalanes durante la repoblación de la isla, ya existían linajes en la isla que perduran a día de hoy. Son el caso de Balansat, de origen árabe, o el menos conocido Gotarredona. "Este es ya muy poco frecuente y se está perdiendo", lamenta Ribas, quien explica que en su versión original era 'Costarredona'.

Existe, además, el apellido Ibiza hoy en día, con el que ha sucedido el caso contrario. "Fue gente que abandonó la isla en el siglo XVII y que al presentarse en su nuevo vecindario lo hacía con su nombre e indicando su origen ibicenco, de manera que quedó Ibiza como apellido", afirma Ribas. Se trata de un linaje que se encuentra especialmente en la Comunidad Valenciana, afirma el investigador.

Preguntado sobre el inicio de su investigación sobre los linajes, Ribas se remonta a los años 90, cuando publicaba una serie de artículos en medios de comunicación, entre ellos Diario de Ibiza, bajo el nombre 'Línea directa desde Ibiza'. "En ellos la gente se ponía en contacto conmigo para preguntar dudas sobre los diferentes aspectos de la cultura popular ibicenca y muchos de ellos hacían referencia a los linajes. De esta época ya tenía una serie de linajes estudiados, a los que he ido sumando más durante la investigación", explica el filólogo.