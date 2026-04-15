El nuevo delegado de la APB en Ibiza asume su cargo tras nueve meses con la plaza vacante

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha presentado oficialmente este miércoles al nuevo delegado para las Pitiusas y director de los puertos de Ibiza y la Savina, Alberto Pino Rivera, ingeniero de caminos, canales y puertos, que ha logrado el puesto tras un concurso público. El presidente de la APB, Javier Sanz, ha destacado que Del Pino cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector, así como su participación en proyectos portuarios de ámbito internacional.

El nombramiento del nuevo delegado de la APB en Ibiza y Formentera también ha sufrido una importante demora, ya que el antecesor en el cargo, Ignacio Revilla, presentó su renuncia en mayo del año pasado. Se da la circunstancia de que esta vacante ya se había adjudicado en un proceso anterior el pasado mes de diciembre.

La persona que resultó seleccionada renunció al puesto después de que se modificaran las bases del concurso, que, inicialmente, contemplaban facilitar una vivienda en el puerto de Ibiza para el delegado de la APB. Sin embargo, el texto del Plan Especial del Puerto de Ibiza, pendiente de su aprobación definitiva, prohíbe explícitamente el uso residencial en todo el ámbito portuario de Vila.