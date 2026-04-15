La nueva concesión del Club Náutico Ibiza priorizará el fomento de actividades deportivas y sociales

El concurso público que debe decidir quién gestiona las instalaciones del histórico Club Náutico Ibiza (CNI), ahora bajo el nombre de Port Nàutic Ibiza, priorizará el fomento de la náutica deportiva y las actividades sociales y culturales, con la obligación de crear una escuela de vela y de piragüismo. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Javier Sanz, que confía en que a finales de 2026 esté adjudicada una concesión definitiva para los próximos 25 años, aunque entraría en vigor a partir de mayo de 2027.

Sanz ha avanzado en rueda de prensa que las bases que deben regir la licitación se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Administración de la APB, de manera que el concurso público quedará convocado tras la posterior e inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado. En estos momentos, Port Nàutic Ibiza está gestionado por la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) mediante una autorización temporal de tres años para el espacio que históricamente, había estado en manos del Club Náutico Ibiza.

Precisamente, cuando se acercaba el final de la anterior concesión, todas las administraciones y partidos políticos locales se posicionaron a favor de la continuidad del CNI, una entidad fundada en 1925, apelando tanto a su papel en el desarrollo de la náutica deportiva como a su fuerte arraigo social. Sin embargo, Sanz ya ha advertido de que en las nuevas bases queda descartado por completo este concepto por motivos legales, ya que no está contemplado en la normativa actual.

"No quiero ni oír hablar del arraigo social", ha sentenciado Sanz, aludiendo a los problemas que generaron que, sin mencionarlos explícitamente, han provocado que su antecesor en el cargo, Joan Gual de Torroella, se enfrente a una acusación por prevaricación, al igual que el exalcalde de Ibiza Rafa Ruiz, debido a un supuesto trato de favor al CNI.

Nuevas condiciones

No obstante, el presidente de la APB ha puesto el acento en todo momento en que la futura concesión de este espacio portuario debe dedicarse a fines formativos y sociales, con la creación de la escuela de vela y de piragüismo y con la condición de que se ponga en marcha un plan deportivo anual.

Respecto a los 170 espacios para atracar en este espacio, Sanz ha resaltado que seguirán en manos de sus usuarios habituales y que el 85% de ellos serán amarres base, para barcos de seis a 12 metros de eslora, mientras que el 15% serán para embarcaciones "transeúntes" (con paradas temporales).

Javier Sanz, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles. / Vicent Marí

Además, también ha avanzado que el futuro adjudicatario estará obligado a acometer importantes inversiones para reformar y adecuar tanto los muelles, con obras de dragado incluidas, como el edificio que ocupaba el CNI, subrayando que no están en un estado adecuado debido a la falta de mantenimiento en los últimos años.

Así, una de las medidas que se fija como condición indispensable es la instalación de un abrigo que garantice la seguridad de los amarres, una solución que, en principio, ahora queda resuelta con el dique flotante que instaló el año pasado Puertos y Litorales Sostenibles, como se comprobó durante las danas que sufrió Eivissa en otoño pasado, según ha recordado Sanz. Sin embargo, esta estructura es propiedad de esta empresa, no de titularidad pública, con lo que deberá ser el futuro concesionario el que garantice una propuesta que cumpla la misma finalidad.

La APB no ha detallado a cuánto podrán ascender las inversiones requeridas para el futuro adjudicatario, con el fin de no dar pistas a los licitadores, aunque ha indicado que necesitarán presupuestos elevados. Además, dada la falta de amarres en Ibiza, el futuro concesionario de este espacio portuario deberá contemplar la creación de una marina seca.

Confianza del CNI

Se da la circunstancia de que esta misma semana, ante el nuevo concurso público que convocará la APB, el CNI mostró su confianza en recuperar la gestión de su antigua sede y en que recupere su papel como institución ibicenca. Así, el gerente del CNI, Vicent Canals, valoraba que la licitación para un caso idéntico en el puerto de Mahón favorece el fomento del deporte base que ha caracterizado a esta institución durante su historia.