El músico Rafael Cavestany se pasa a la pintura en Ibiza: "Empecé a pintar tras la muerte de mi madre y mi hermano, con un lienzo que tenía en el trastero"

"Siempre pinto con música de fondo, mientras estaba creando esta exposición había composiciones que dejaba durante horas para no cambiar la energía que me daba esa música", cuenta Rafael Cavestany, músico y compositor, en Diario de Ibiza a dos días de inaugurar su primera exposición pictórica, 'Color, sonido y sus silencios', en el Club Diario de Ibiza.

Tras años dedicado a la música y a la enseñanza del piano, Cavestany presenta ahora una faceta que, aunque no es nueva en su vida, sí lo es de cara al público. "Yo soy compositor, soy músico, aunque siempre he pintado, pero ahora me ha surgido una necesidad de hacer algo plástico urgente", explica. La muestra, que se inaugura el jueves 16 de abril a las 19.30 horas y podrá visitarse hasta el 30 de abril, de lunes a viernes de 19 a 21 horas, reúne 26 obras en las que mezcla óleo, acrílico, espátula, pincel, texturas gruesas y escrituras propias. "Tiene de todo", afirma.

El origen de una exposición atravesada por el duelo

Tras el fallecimiento de su madre y de su hermano, el artista compuso un 'réquiem' para coro y orquesta en su memoria, pero su proceso creativo no se detuvo ahí. La pintura emergió entonces con una fuerza inesperada. "Después de su fallecimiento me dio por esto. Empecé con un lienzo que tenía en un trastero, esa fue mi primera obra, y de repente en tres meses hice 23 obras", relata antes de añadir: "Estuve enfocado, día y noche". Su obra, insiste, no busca dirigir el espectador hacia una idea cerrada ya que hay cuadros emparentados entre sí y otros completamente distintos.

Aunque la música ocupa el centro de su trayectoria, Cavestany asegura que este desplazamiento hacia la pintura es una prolongación natural de su universo creativo. "Ahora no estoy creando música, la música vendrá sola, está bien cambiar un poco", afirma. En su caso, ambas disciplinas se tocan, se mezclan y se necesitan. De ahí también el título de la muestra: 'Color, sonido y sus silencios'. "Color hay mucho, sonido se relaciona con la música y va a haber de todo tipo y los silencios... El silencio en la música es una pausa, un impás, y en la pintura también", reflexiona.

Las obras se destaparán al mismo tiempo

Para Cavestany, lo abstracto no es una forma de esconderse, sino de abrir un espacio previo a la intervención de la razón, un territorio donde la emoción guía el gesto y del que surge "algo que no sabes bien de dónde", porque, como él mismo dice, "en parte el artista hace lo que le da la gana". Desde ahí, su aspiración con esta serie es que el público reciba primero ese primer impacto antes de que el cerebro empiece a interpretar y por eso la exposición está concebida también como una experiencia: busca involucrar y sorprender a los asistentes con una puesta en escena en la que las obras, aunque la cita comienza a las 19.30, no se descubrirán hasta media hora más tarde, cuando se destaparán al mismo tiempo para preservar justamente esa primera emoción que provoca una obra de arte.

El artista, a dos días de inaugurar su primera exposición en el Club de Diario de Ibiza / Vicent Mari

Ese planteamiento conecta directamente con su manera de trabajar. El artista pinta siempre acompañado por música. "La música es lo que más te conmueve", resume. En la inauguración sonará una lista que ha preparado él mismo, aunque aclara que no incluirá composiciones propias. "La playlist va desde el Barroco, que es mi mundo, hasta todo tipo de estilos y de banda sonora", cuenta al tiempo que imagina qué pasará: "A uno le dará por bailar, a otro por llorar, a otro por reír... que la música le lleve".

Recaudaciones destinadas a fundación Conciencia

Aunque se trata de su primera exposición, asegura que el valor económico de las piezas ocupa un lugar secundario frente al gesto solidario que acompaña a la muestra: donará el dinero a la Fundación Conciencia, una entidad que trabaja en Ibiza en la protección de niños víctimas de maltrato y violencia. "Participo con Asociación Conciencia porque a los niños hay que protegerlos, les hacen cosas horribles y por eso me parece importante estar en estas causas", sostiene. "El arte no se tiene que valorar en dinero", afirma antes de contar: "He puesto todos los precios a la mitad, me da igual venderlos a un millón que venderlos a mil, porque quiero ayudar a la fundación".

Antes de que esta exposición encontrara su sitio en Ibiza, hubo otra posibilidad sobre la mesa. Un conocido le había ofrecido un espacio en Madrid, pero el proyecto no llegó a materializarse. "Una persona que conozco de Madrid me dijo que me dejaba un sitio allí para la exposición, pero económicamente fue imposible y todo fluyó para que sea en Diario de Ibiza. Vivo aquí, entonces, ¿por qué no?", se pregunta. Aunque no haya nacido en Ibiza, vive en la isla hace más de 50 años y la considera como su casa. "Todo ha sido muy fluido, en principio la muestra iba a ser en Madrid, pero todo se dio para que sea aquí, en mi casa", resume.

De la música a la pintura

El artista también habla de la sorpresa de quienes le conocen por su faceta musical al saber que también pinta. "La gente está sorprendida de que pinto, pinté siempre, pero antes como hobby", dice. Incluso hay quienes, según cuenta, le sugieren que se entregue por completo a esta disciplina. "Mucha gente me dice que deje la música y me dedique a la pintura", comenta con una sonrisa, sin dar por hecho ningún giro definitivo. Por ahora, lo que hay es una necesidad expresiva que ha encontrado salida y una primera muestra en la que conviven emoción, intuición, materia y sonido", concluye.

"Va a venir gente de Madrid y familia", avanza y lanza la invitación a quien quiera acercarse. "Que se venga a tomar una copa de vino", dice entre risas. Después, ya más serio, resume el espíritu de la cita: "Que vengan a disfrutar de un paseo viendo colores y formas deformadas, que se animen". Porque, en el fondo, eso es lo que propone 'Color, sonido y sus silencios', no una explicación, sino una experiencia. "Es totalmente libre y gratuita" concluye, agregando que además habrá vino y picoteo.