El MAEF presenta un libro sobre los hallazgos arqueológicos del aeropuerto de Ibiza

El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF) presentará este viernes, 17 de abril, a las 18 horas, el tercer volumen de su colección 'Monografies', titulado ‘Intervenciones arqueológicas en el Aeropuerto de Ibiza (2018-2022)’. El acto tendrá lugar en la sala de actos del Museo Monográfico Puig des Molins y se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo de Sant Jordi, con entrada libre hasta completar aforo.

La publicación recoge los resultados de distintas intervenciones arqueológicas realizadas en el aeropuerto de Ibiza entre 2018 y 2022 por varios equipos de investigación, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura y AENA, con la colaboración del Consell d’Eivissa. El proyecto ha permitido documentar una amplia secuencia histórica en el entorno del Pla de Sant Jordi, desde época púnica hasta el periodo medieval.

Entre los yacimientos más destacados figura Can Ribes II, una extensa área arqueológica situada al oeste de la plataforma aeroportuaria que ha ofrecido hallazgos de gran relevancia. De época púnica se han identificado un taller de alfarería vinculado a la producción de vino, un camino excavado, restos de una cabaña y un edificio de carácter religioso con materiales rituales, además de un singular grabado de un barco en un aljibe. A estos vestigios se suman evidencias romanas relacionadas con la agricultura y una noria islámica de época medieval.

La monografía también analiza una villa agrícola romano-bizantina localizada en la zona noreste, con estructuras destinadas a la elaboración, almacenamiento y transporte de vino, incluyendo ánforas reutilizadas y espacios productivos. Asimismo, se documenta una necrópolis tardorromana con 32 tumbas, algunas con ajuares de cerámica y joyas, que aporta información clave sobre las prácticas funerarias en la Antigüedad tardía.

Can Bassetes

Otro de los enclaves estudiados es Can Bassetes, donde las excavaciones han sacado a la luz numerosos sistemas de cultivo que ayudan a comprender la explotación agrícola del territorio en época antigua.

El volumen se completa con aportaciones sobre el contexto histórico del Pla de Sant Jordi y el marco del proyecto arqueológico que coordinó estas intervenciones. Durante la presentación se mostrará una selección de piezas halladas, ofreciendo al público una aproximación directa a la vida cotidiana y a las formas de ocupación del territorio en la Ibiza antigua.