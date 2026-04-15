Llama la atención: el duro golpe que se ha llevado la Asociación de Apicultores de Ibiza
El duro golpe que se han llevado los miembros de la Asociación de Apicultores de Ibiza por el robo de colmenas el pasado fin de semana en la colonia de abejas autóctonas de Portinatx, que atribuyen a profesionales de la apicultura. Según calculan, el apiario de Portinatx no podrá restablecerse hasta dentro de dos o tres años, lo que da idea de la gravedad de los hechos.
Las quejas de vecinos y comerciantes de la zona centro de Vila por las obras de reasfaltado, que, en esta ocasión, afectan a una de las arterias principales de la ciudad, la avenida de Ignasi Wallis. La queja más repetida es que se hayan elegido estas fechas con el tímido inicio de la temporada y el Ayuntamiento se defiende asegurando que se informó a los afectados y que terminarán en mayo. Está claro que nunca se reasfalta a gusto de todos.
Una vez más, las disparadas cifras que se dan en Ibiza cada vez que se habla de violencia machista. El IbDona dio este lunes los datos de su servicio de atención 24 horas a mujeres maltratadas y el dato es escalofriante. El año pasado, este servicio recibió 537 llamadas de Ibiza y 22 de Formentera, es decir, casi dos peticiones urgentes por día.
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