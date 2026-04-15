Retiran 300 kilos de residuos y 900 litros de líquidos del yate que se incendió en Ibiza

Los trabajos de limpieza del yate que se incendió la semana pasada en el puerto de Ibiza ya han permitido retirar 300 kilos de residuos y 900 litros de líquidos del interior de la embarcación, que será reflotada este jueves.

Así lo han detallado desde el Ayuntamiento de Sant Josep, que está coordinando los trabajos que se realizan de forma conjunta entre la empresa municipal Ibifor y la empresa Sealand, contratada por la aseguradora de la embarcación. Los últimos trabajos se han realizado en la zona de es Cavallet (en el Parque Natural de ses Salines), dentro de un operativo que abarca desde la Xanga hasta Platja d’en Bossa.

La concejala de Litoral y Medio Ambiente de Sant Josep, Felicia Bocú, ha asegurado que "la colaboración con la empresa de rescate ha sido coherente y de máxima responsabilidad desde el primer minuto". "Estamos trabajando codo con codo para garantizar que la costa quede en perfecto estado”, ha añadido.

Hasta el momento, el operativo ha permitido extraer 300 kilogramos de residuos de la embarcación, que han sido entregados para su reciclaje, así como 900 litros de líquidos, entre aceites de motor e hidráulicos, que han sido succionados directamente del pie de la embarcación hundida para evitar cualquier vertido.

Todos los elementos y restos materiales extraídos del mar han sido trasladados al muelle de es Botafoc, donde permanecerán bajo custodia para ser examinados, si fuera necesario, por parte del armador o de los investigadores del siniestro.

Reflotamiento del yate

Según las estimaciones de Sant Josep, basadas en su comunicación con la empresa de la aseguradora, los trabajos de reflotamiento de la embarcación comenzarán este jueves y la previsión es que el viernes ya pueda ser trasladada a puerto y sacada a tierra. Un equipo de cinco buzos llevará a cabo la descontaminación final y la retirada de baterías y objetos que puedan dificultar la maniobra.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha activado un equipo de limpieza en Platja d’en Bossa, que realizará un seguimiento constante de la zona para intervenir con rapidez en caso de que las corrientes arrastren nuevos restos del siniestro hasta esta playa. Los trabajos de limpieza en esta zona se prolongarán durante todo el mes y serán ejecutados por la empresa UTE Es Vedrà.