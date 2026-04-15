Ibiza revisará el proyecto del aparcamiento en el bulevar de Abel Matutes tras las protestas de los vecinos

El Ayuntamiento de Ibiza ha decidido abrir un proceso de revisión del anteproyecto de aparcamiento previsto en el bulevar Abel Matutes tras recoger las aportaciones de vecinos y comerciantes en un encuentro informativo celebrado este martes. Los técnicos municipales y los responsables del proyecto han analizado las propuestas trasladadas durante la reunión para "estudiar posibles ajustes" sin perder la visión estratégica del municipio.

El Consistorio ha presentado el proyecto en una sesión abierta en la que han participado residentes y representantes del tejido comercial de la zona. Durante el encuentro, los asistentes han expuesto inquietudes, sugerencias y críticas sobre el planteamiento actual de la infraestructura.

El equipo de gobierno ha agradecido la participación ciudadana y ha destacado la importancia de estas aportaciones para mejorar los proyectos municipales. El Ayuntamiento ha defendido su compromiso con un modelo de gestión basado en el diálogo directo con los vecinos y en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de la ciudad.

Desde la institución aseguran que la movilidad y la falta de aparcamiento continúan como uno de los principales retos de Ibiza, por lo que apuestan "por medidas que reduzcan la entrada de vehículos al centro, refuercen el estacionamiento en la periferia y permitan ampliar las zonas verdes y peatonales".

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha explicado el sentido del encuentro y la decisión adoptada tras escuchar a los vecinos. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ha mantenido "una reunión totalmente abierta, además de informativa, con vecinos y vecinas sobre el proyecto y la propuesta del aparcamiento subterráneo en el bulevar Abel Matutes, anexo al colegio de Sa Real. Desde el Ayuntamiento de Ibiza seguimos trabajando con una idea muy clara: construir una ciudad de la mano de nuestros vecinos y vecinas y, además, transformarla. Ahí escuchamos todas las aportaciones, incluso sugerencias y quejas, y como siempre las tendremos en cuenta".

El alcalde ha señalado que su compromiso ha sido "avanzar con soluciones reales a los retos que tenemos en la ciudad de Ibiza, como la movilidad y el aparcamiento". Por ello, han decidido abrir un proceso de revisión junto a los técnicos responsables y redactores del proyecto para "incorporar las opiniones que ayer nos trasladaron esos vecinos y seguir evaluando todas las opciones disponibles, desde el rigor, la transparencia y la determinación", ha concluido.