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Multan con mil euros a los dueños de un local de Ibiza por no limpiar un grafiti

El Consistorio ejecuta las labores de forma subsidiaria y sanciona a los propietarios

Repintado para eliminar un grafiti de una fachada en Vila.

Repintado para eliminar un grafiti de una fachada en Vila. / A.D.E.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado la limpieza de grafitis en la fachada de un local comercial situado en la calle Madrid número 1 tras requerir en varias ocasiones a la propiedad que asumiera estos trabajos sin obtener respuesta.

Ante la inacción de los propietarios, el Consistorio ha decidido ejecutar las labores de forma subsidiaria, lo que implica que el coste se repercutirá luego a los titulares del inmueble, junto con la correspondiente sanción administrativa, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Mil euros de multa

El importe estimado de los trabajos asciende a 700 euros, a los que se sumará una multa de 300 euros por incumplir la normativa municipal relativa al mantenimiento y conservación de fachadas. Desde el Ayuntamiento recuerdan que los propietarios tienen la obligación de mantener el ornato de sus inmuebles en buen estado. “Todos debemos contribuir a que la ciudad esté en las mejores condiciones posibles, atendiendo nuestras obligaciones e implicándonos en ello”, ha señalado el teniente de alcalde de Vila, Jordi Grivé.

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El edil ha advertido además de que el Consistorio continuará revisando otros casos similares en el municipio y actuará con firmeza ante los incumplimientos: “El Ayuntamiento estará vigilante y sancionará a quien no cumpla con las ordenanzas municipales en este sentido. Seguimos trabajando para lograr la ciudad que merecemos”.

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