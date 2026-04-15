Ibiza celebra su historia astronómica: 70 años fotografiando los secretos del universo

La Agrupaciò Astronómica d'Eivissa (AAE) conmemora su 70 aniversario con la exposición 'Astronomia des d’Eivissa 1956-2026’, una muestra organizada por la propia entidad junto al Consell de Ibiza y que se inaugura el jueves 16 de abril a las 20 horas en Sa Nostra Sala, donde podrá visitarse hasta mediados de mayo. La exposición se presenta como una de las actividades centrales de esta efeméride y como una oportunidad para acercar al público el trabajo desarrollado por la agrupación a lo largo de siete décadas de observación, divulgación y estudio del cielo.

Sara Ramón, consellera de Cultura, Educación y Patrimonio destaca el simbolismo de esta cita, no solo por el aniversario que celebra la entidad, sino también por su aportación continuada al conocimiento científico y a la divulgación en la isla. Desde la organización destacan que son 70 años “ampliando conocimiento de generación en generación” y, sobre todo, ensanchando la forma de ver el universo.

El universo visto desde Ibiza llega a Sa Nostra Sala / J.A. Riera

La muestra reúne 13 imágenes de distintos fenómenos del universo, como nebulosas planetarias, que representan la fase final de estrellas parecidas al Sol, y restos de supernovas, que son las huellas que dejan estrellas mucho más grandes tras explotar violentamente. También destaca la presencia de la galaxia de Andrómeda, la más cercana a la Tierra, visible a simple vista en cielos oscuros, y una fotografía de la nebulosa M78 tomada por Ignacio de la Cueva, que fue premiada por la NASA y elegida para representar una expedición vinculada a la Estación Espacial Internacional. También se expone un telescopio histórico considerado una pieza de museo, vinculado al origen mismo de la actividad astronómica de Ibiza y fabricado en el siglo XVIII en Bélgica.

Telescopio antiguo en la exposición 'Astronomia des d'Eivissa 1956-2026' / J.A. Riera

Pedro Pérez, portavoz de la (AAE), explica que este aniversario permite mostrar al público el trabajo realizado por sus fotógrafos durante décadas y recuerda que el origen de la entidad se remonta a mediados del siglo pasado. Según relata, el telescopio llegó a Ibiza hace cien años y acabó integrándose en el observatorio en 1956, fecha de referencia para el nacimiento de la agrupación y punto de partida de los actos conmemorativos de este 70 aniversario.

Las obras expuestas son, en su mayoría, fotografías astronómicas de larga exposición. No se trata, remarcó Pérez, de simples imágenes bonitas o de “fotografías de souvenir”, sino de trabajos complejos que exigen muchas horas de observación, captación y procesado. Algunas imágenes requieren entre 50 y 60 horas de trabajo, retratan galaxias y nebulosas lejanas con largas sesiones de captación de luz a través del telescopio.

Imágenes de rigor científico y belleza visual

Ahí reside, según explica, una de las claves de este tipo de fotografía: conjugar el rigor científico con la belleza visual. Las imágenes astronómicas son estéticamente impactantes, pero detrás de ellas hay también un valor científico de primer orden, porque buena parte de lo que se conoce del universo llega precisamente a través de la luz que emiten los cuerpos celestes. Luz visible, infrarrojos, rayos X y otras longitudes de onda permiten generar este tipo de imágenes, que son tan útiles para el estudio del espacio como atractivas para el espectador. “El truco de esto es no poner cosas que no existen”, resume el portavoz.

La agrupación quiere poner en valor su intensa labor divulgativa y didáctica. La entidad mantiene contacto habitual con institutos, colegios y centros públicos de la isla, promoviendo actividades que despiertan curiosidad y sorpresa, especialmente entre el público joven. En el observatorio de Puig des Molins, por ejemplo, reciben con frecuencia a grupos escolares para realizar observaciones solares y ofrecer pequeñas charlas sobre el Sol. Se trata de una actividad que sorprende mucho al alumnado, ya que la astronomía suele asociarse a la noche, cuando la realidad es que también puede descubrirse en pleno día.

Collage fotográfico de los 70 años de la Agrupaciò astronomica D'Eivissa / J.A. Riera

A esta tarea educativa se suman las observaciones nocturnas y las actividades en otros espacios de la isla. En la ciudad, la contaminación lumínica limita la observación de objetos profundos, por lo que muchas de las sesiones más completas se trasladan a Cala d’Hort, donde la agrupación dispone de un entorno más adecuado para el trabajo astronómico. Las plazas para visitas suelen limitarse a unas 30 o 35 personas, ya que se trata de un espacio protegido en el que no pueden organizarse grandes aglomeraciones.

La exposición tendrá una clara vertiente educativa y social. Ya han confirmado su participación colegios e institutos como Sant Jordi, Morna, Isidor Macabich, Sa Serra, el centro de día Can Raspalls y el centro ocupacional Cas Serres. Además, desde la organización animan a otros centros que quieran participar a ponerse en contacto con Sa Nostra Sala para concertar visitas guiadas. Estas actividades están dirigidas a grupos a partir de 10 años y requieren un mínimo de 20 alumnos.

La intención es que las personas puedan acercarse a la astronomía de una manera accesible, visual y pedagógica, en línea con el trabajo de divulgación que la agrupación lleva décadas realizando en la isla.

Sobre el eclipse del 12 de agosto

Junto a la celebración del aniversario, la agrupación trabaja también en la preparación de otro gran acontecimiento astronómico: el eclipse del 12 de agosto. Sus responsables ya están ofreciendo charlas para explicar qué es un eclipse, cómo debe observarse de forma segura y qué precauciones deben tomarse para evitar lesiones oculares. El objetivo, señalan, es que el fenómeno pueda disfrutarse con seguridad y conocimiento. Recuerdan además que el último eclipse visible en Ibiza tuvo lugar hace unos 120 años, por lo que el de este verano será una ocasión excepcional. En este sentido, explican que el 29 de abril será una fecha clave para comprobar desde qué puntos de la isla se podrá ver mejor, ya que el sol se pondrá en una posición similar a la del día del eclipse. También advierten de que se espera una gran afluencia de público, por lo que la planificación será fundamental para disfrutar de un acontecimiento que califican como “una oportunidad única en la vida”.

Exposición fotográfica en Sa Nostra Sala 'Astronomia des d'Eivissa 1956-2026' / J.A. Riera

Con esta exposición, la Agrupaciò Astronomica d'Eivissa, referente de la divulgación científica en la isla. Cumple 70 años combinando observación, conocimiento, pedagogía y emoción para invitar a la ciudadanía a mirar hacia arriba y descubrir que el universo es mucho más grande de lo que parece.