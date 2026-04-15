IB3, la radio pública más escuchada en Baleares

IB3 Ràdio ha alcanzado en la primera ola de 2026 una media de 35.000 oyentes diarios de lunes a viernes, lo que la sitúa como la emisora pública más escuchada en Baleares y la cuarta generalista en el archipiélago, según los datos del Estudio General de Medios (EGM).

La cifra supone un incremento de 9.000 oyentes respecto a la tercera ola de 2025 y de 16.000 en comparación con el mismo periodo del año anterior, además de representar la tercera mejor marca histórica de la cadena en la ola que inicia el curso radiofónico.

La radio autonómica consolida sus resultados en la franja matinal, entre las 6 y las 12 horas, donde alcanza 31.000 oyentes de media diaria y se sitúa a 8.000 de la tercera emisora más escuchada en Baleares. En este tramo, el Informatiu Matí, dirigido por Maria Antònia Suau, reúne a 20.000 oyentes entre las 7 y las 9 horas, lo que lo convierte en el programa más escuchado de IB3 Ràdio y en un referente informativo para 11.000 ciudadanos más respecto a la media anual de 2025.

Por su parte, el magazine Al Dia, presentado por Marta Garau, alcanza los 16.000 oyentes diarios en sus tres horas de duración, lo que supone 4.000 más que en la anterior ola.

Las ediciones informativas del mediodía y de la tarde también registran incrementos. El Informatiu Migdia, dirigido por Sara Casas, logra 8.000 oyentes, mientras que el Informatiu Vespre, con Aina Sureda, alcanza los 3.000.

En la franja vespertina, el magazine Xiu Xiu, presentado por Inès Mateu y Xavi Oliver, llega a los 3.000 oyentes y repite su mejor dato trimestral desde su estreno.

Durante el fin de semana, el magazine La Gran Vida, dirigido por Miquel Àngel Ariza y conducido por Juanmi Mas y Raül Valls, obtiene 4.000 oyentes. En el ámbito digital, Esports 3 en Joc continúa como el contenido líder en las plataformas de IB3, ya que sus retransmisiones deportivas son el programa más escuchado cada semana en los streamings en directo de la web ib3.org y la aplicación de la radiotelevisión balear. Además, la franja diaria de Esports 3 alcanza los 3.000 oyentes.

IB3 Ràdio "continúa ejerciendo su vocación de servicio público" y "refuerza su compromiso con la información, la actualidad, los deportes y los contenidos temáticos más cercanos que conectan con la realidad de los ciudadanos de las Illes", según señala la cadena en un comunicado. Asimismo, recuerda la puesta en marcha durante el primer trimestre de 2026 de las emisiones en DAB+, el estreno del nuevo canal musical IB3 Música y la apuesta por la producción de pódcasts y contenidos digitales.