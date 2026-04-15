Fiestas
La Fira Medieval de Ibiza ya tiene organizador: este es el curioso motivo que ha decidido al ganador
Tras superar a Rivendel en el desempate, la compañía Teatro de la Saca presentó correctamente la documentación requerida para organizar la Fira Medieval, que se celebrará en mayo
Solo quedaban dos aspirantes, igual que en un añejo duelo del medievo, y la balanza ya se ha declinado a favor del ganador. Será la compañía Teatro de la Saca quien se encargará de organizar la Fira Medieval de Ibiza, que se celebrará del 7 al 10 de mayo, tras imponerse a Rivendel en el desempate del contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Ibiza.
El procedimiento recibió un total de cuatro ofertas y dos de ellas alcanzaron la máxima puntuación posible, 100 puntos, tras la evaluación técnica y económica. La valoración técnica tuvo en cuenta aspectos como infraestructuras, personal, actividades de animación, talleres y espectáculos previstos dentro del evento medieval.
Ante el empate, la Mesa de Contratación aplicó los criterios previstos en el pliego, que priorizan a aquellas empresas con mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en plantilla. Ambas mercantiles acreditaron superar el mínimo del 2%, pero Teatro de la Saca resultó finalmente adjudicataria al contar con un 100% de su plantilla con discapacidad (1/1), frente al 50% de Rivendel (1/2).
Tras la propuesta de adjudicación, aprobada por unanimidad el 9 de abril, el Ayuntamiento requirió a la empresa seleccionada la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia. En la siguiente sesión, celebrada este miércoles, Teatro de la Saca ha presentado correctamente los correspondientes certificados tributarios, de Seguridad Social, pólizas, relación de trabajos previos y documentación económica, además de constituir la garantía definitiva por importe de 3.826 euros.
Asimismo, los informes técnicos incorporados al expediente concluyen que la empresa acredita solvencia suficiente, después de haber ejecutado en los últimos años trabajos similares para administraciones públicas y entidades privadas. El proceso queda así pendiente de la formalización definitiva del contrato, cuyo valor estimado alcanza los 92.603 euros, para la celebración de uno de los eventos más destacados del calendario cultural de la ciudad.
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