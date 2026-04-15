El eclipse de agosto pone a Ibiza en alerta: la afluencia masiva de personas podría generar situaciones "caóticas"

Ibiza se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más excepcionales de las últimas décadas: el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno que no se producía en la isla desde hace más de 120 años. Ante la magnitud del evento, la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE) ha puesto en marcha un programa de charlas y actividades divulgativas para informar a la población sobre cómo observarlo de forma segura.

En los últimos días, miembros de la agrupación han ofrecido sesiones informativas en centros educativos, además de atender a visitantes en el observatorio. El objetivo es doble: explicar en qué consiste un eclipse y, sobre todo, insistir en las recomendaciones básicas para evitar lesiones oculares. “Queremos que el día después no tengamos a los oculistas de Ibiza llenos de gente con problemas en los ojos”, advierte Pedro Pérez, portavoz de la agrupación.

Desde la entidad resaltan que todavía no pueden recomendar lugares concretos para la observación, ya que se espera una gran afluencia de personas y podría generarse una situación "caótica". Por ello, trabajan en coordinación y a la espera de nuevas directrices para organizar el evento de la forma más ordenada posible.

Un evento histórico, pero con precauciones

Uno de los consejos clave es que los interesados prueben con antelación sus puntos de observación. El próximo 29 de abril será una fecha de referencia, ya que el Sol se pondrá en el mismo punto del horizonte que el día del eclipse. Esto permitirá comprobar si existen obstáculos como montañas o islotes que dificulten la visibilidad.

El fenómeno coincidirá además con la puesta de sol, lo que incrementa su espectacularidad. “Las puestas de sol en agosto ya son increíbles. Con un eclipse será algo totalmente excepcional”, destacan desde la agrupación.

La AAE también recuerda el carácter histórico del evento. Los eclipses totales de 1860 y 1905 quedaron documentados en crónicas de la época, y el de 2026 se presenta como una oportunidad única para la actual generación. “Es algo que se ve una vez en la vida, a no ser que viajes por el mundo persiguiendo eclipses”, señala Pérez.

Tras las intervenciones divulgativas, miembros de la agrupación ofrecen explicaciones prácticas sobre cómo observar correctamente el eclipse, dentro de un programa que también conmemora el 70 aniversario de la entidad, fundada en 1956.

La agrupación ya trasladó el año pasado al Consell Insular la necesidad de activar un dispositivo especial de seguridad ante el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, advirtiendo de que el fenómeno podría atraer a miles de personas a zonas de máxima visibilidad, especialmente en la costa oeste, y generar atascos, accidentes y presión sobre los servicios básicos. La entidad reclamó coordinación entre administraciones y cuerpos de emergencia, la distribución anticipada de gafas homologadas para evitar daños oculares y el refuerzo de plantillas policiales y sanitarias en plena temporada alta, además de impulsar acciones divulgativas como formación para docentes sobre un acontecimiento histórico.

España vivirá en los próximos años varios eclipses, pero el del 12 de agosto en Ibiza destaca por su singularidad. Será, según los expertos, una ocasión irrepetible para disfrutar de un espectáculo natural que combina ciencia, historia y emoción en el cielo pitiuso.