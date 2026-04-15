Día del Libro en Ibiza: Estas son todas las actividades para celebrar Sant Jordi

Ibiza se prepara para vivir uno de los fines de semana culturales más intensos del año. Con motivo del Día de Sant Jordi, la isla acogerá tres jornadas consecutivas de actividades dedicadas a la literatura, con ferias, firmas de autores y propuestas para todos los públicos.

Tres días de libros y ambiente festivo

El pistoletazo de salida será el 23 de abril. El paseo de Vara de Rey se llenará de puestos de libros y rosas, talleres infantiles y encuentros con autores que firmarán ejemplares durante toda la jornada.

La celebración continuará el viernes 24 en Sant Antoni, donde el Passeig de ses Fonts acogerá una programación similar, trasladando el ambiente festivo a otro de los puntos clave de la isla.

Para cerrar esta maratón literaria, el sábado 25 será el turno de Santa Eulària, con actividades durante todo el día en el paseo de s’Alamera, permitiendo que quienes no hayan podido asistir entre semana también disfruten del evento.

Más de tres semanas de fiestas en Sant Jordi

Más allá del Día del Libro, el pueblo de Sant Jordi lleva semanas inmerso en sus fiestas patronales, que se extienden del 9 de abril al 2 de mayo con un programa repleto de actividades culturales, musicales y tradicionales.

Entre los eventos más destacados figura el VI concurso gastronómico ‘Sant Jordi Va de Frita’, así como el IV Festival de circo Troba-Circ, que ha llenado de espectáculos el municipio desde mediados de abril.

Música, tradición y propuestas originales

El programa incluye también citas musicales muy esperadas, como conciertos de Projecte Mut y Despistaos, además de un tributo a Estopa que promete reunir a numerosos asistentes.

Uno de los momentos más señalados será el día grande, el 23 de abril, con misa, procesión, desfile de carros y actividades para todas las edades, desde talleres infantiles hasta conciertos y espectáculos nocturnos.

Las fiestas también apuestan por la innovación con propuestas como el I Campeonato Mundial de Lanzamiento de Carretilla y Espardenya, una de las iniciativas más originales de esta edición.