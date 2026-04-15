Una masacre en Ibiza: Balàfia Postals presenta 'Los crímenes del Día de Todos los Santos'

La editorial Balàfia Postals presentará el sábado 18 de abril, a las 12 horas, en Sa Nostra Sala, en la calle Aragón, 17, de Ibiza, 'Los crímenes del Día de Todos los Santos, la primera novela de la Colección Meteoro. Ambientada en noviembre de 1970, la obra arranca con la aparición de varios restos humanos en un torrente de Sant Miquel de Balansat, un pequeño pueblo rural del norte de Ibiza. Hasta allí acuden el sargento Prats, jefe del puesto de la Guardia Civil en la zona, y el cabo Ramírez, su nuevo ayudante. Prats no se muestra particularmente sorprendido y pronto revela al recién llegado que la aparición de fragmentos humanos se repite año tras año, “como una maldición”, desde hace más de dos décadas y siempre en las mismas fechas.

Según explica la editorial ibicenca, se trata del relato de los últimos crímenes del Día de Todos los Santos, "una masacre que mantuvo en vilo a toda una isla y cuya resolución resultó tan dolorosa como los propios asesinatos".

Con este argumento, Balàfia Postals presenta esta obra, versión novelizada de la película escrita y dirigida por Héctor Escandell y Vicente Torres, y primera entrega de la Colección Meteoro, dedicada al pulp, el terror y la ciencia ficción. El largometraje, basado a su vez en un cortometraje homónimo estrenado en 2013 y proyectado en festivales como Sitges y Cannes, se estrenó en 2018. Fue seleccionado en diez festivales, se proyectó en salas de cine y fue adquirido por televisiones y plataformas de streaming nacionales e internacionales. En España puede verse actualmente a través de Movistar Plus+.

En la novela, Escandell y Torres trasladan a la narrativa de terror pulp la atmósfera de serie B de la película, con un estilo directo en el que predominan la violencia extrema y un humor soterrado que, según la editorial, "elimina cualquier atisbo de trascendencia". La historia se articula a través de un mosaico de personajes variopintos, cercanos a la caricatura, que viven y mueren en el pequeño pueblo de Sant Miquel de Balansat a principios de los años 70.

La presentación estará a cargo de la actriz Francisca Salvadó y del historiador Antonio Viñarás, y contará con la presencia de la editora Neus Escandell Tur y de Héctor Escandell, coautor de la novela.

Con esta colección, Balàfia Postals "recupera un tipo de literatura de quiosco que fue muy popular en España entre las décadas de 1940 y 1960" y acerca "a nuevas generaciones y a lectores nostálgicos las tramas sensacionalistas del terror cósmico más clásico", según señala la editorial.

Se buscan autores

Para ello, la editorial busca autores dispuestos a asumir el reto y presentar propuestas pulp de terror, ciencia ficción u otros géneros fronterizos. Las obras podrán estar escritas tanto en catalán como en castellano y deberán tener una extensión de entre 20.000 y 40.000 palabras.

Balàfia Postals sostiene además que apuesta por ampliar su mapa creativo y por convertir la editorial en "un punto de encuentro entre tradición y riesgo, entre territorio y género, entre lectores habituales y nuevas generaciones que buscan historias distintas".

La colección está coordinada por la periodista y criminóloga Cristina Amanda Tur (CAT) y el cineasta Héctor Escandell, con diseño de Pedro A. Ortega.