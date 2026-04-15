Los carros toman Can Planetes en una jornada para redescubrir la Ibiza rural

El Centre d’Interpretació del Riu de Can Planetes acogerá este domingo 19 de abril la jornada 'Quan les rodes contaven històries', una iniciativa para redescubrir el papel fundamental de los carros y los carreteros en la historia y el desarrollo de Ibiza.

La actividad tiene como objetivo recuperar y divulgar la importancia de estos vehículos tradicionales en la vida cotidiana de la isla, especialmente en las tareas agrícolas, el transporte y la configuración del paisaje rural. Asimismo, la jornada busca destacar la figura de los carreteros, "clave en la economía y la movilidad local", y acercar al público general el conocimiento de los oficios y formas de vida que han definido la identidad rural ibicenca, según explica el Ayuntamiento de Santa Eulària en su nota.

El programa comenzará a las 10 horas con la llegada de los carros, lo que permitirá a los asistentes conocer de cerca diferentes tipologías y usos de estos elementos tradicionales. A las 10.30 horas tendrá lugar una conferencia a cargo de Fina Ribas, autora del libro 'Carros i carreters d’Eivissa: feines i festa', que abordará la evolución histórica de estos vehículos en la isla.

A continuación, a las 11.30 horas, Toni Tur (Sendic) ofrecerá una charla de carácter práctico centrada en los tipos de carros, sus partes y la terminología específica asociada, con una visión didáctica y accesible, según señala el comunicado.

La jornada incluirá también una actividad familiar con paseos en carro para niños a partir de las 12 horas, para que los más pequeños puedan experimentar de primera mano esta tradición. La actividad es gratuita, no requiere inscripción previa y está dirigida a todos los públicos.