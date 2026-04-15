Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización migrantesEl botellazoIrregularidades TSJBSa Real
instagramlinkedin

Santa Eulària

Los carros toman Can Planetes en una jornada para redescubrir la Ibiza rural

La jornada 'Quan les rodes contaven històries' incluirá una conferencia a cargo de Fina Ribas sobre la evolución de los carros en Ibiza y una charla práctica sobre sus tipos y partes

Imagen antigua de un carro en Ibiza.

Imagen antigua de un carro en Ibiza. / Robert Cairns

Redacción Digital

Ibiza

El Centre d’Interpretació del Riu de Can Planetes acogerá este domingo 19 de abril la jornada 'Quan les rodes contaven històries', una iniciativa para redescubrir el papel fundamental de los carros y los carreteros en la historia y el desarrollo de Ibiza.

La actividad tiene como objetivo recuperar y divulgar la importancia de estos vehículos tradicionales en la vida cotidiana de la isla, especialmente en las tareas agrícolas, el transporte y la configuración del paisaje rural. Asimismo, la jornada busca destacar la figura de los carreteros, "clave en la economía y la movilidad local", y acercar al público general el conocimiento de los oficios y formas de vida que han definido la identidad rural ibicenca, según explica el Ayuntamiento de Santa Eulària en su nota.

El programa comenzará a las 10 horas con la llegada de los carros, lo que permitirá a los asistentes conocer de cerca diferentes tipologías y usos de estos elementos tradicionales. A las 10.30 horas tendrá lugar una conferencia a cargo de Fina Ribas, autora del libro 'Carros i carreters d’Eivissa: feines i festa', que abordará la evolución histórica de estos vehículos en la isla.

A continuación, a las 11.30 horas, Toni Tur (Sendic) ofrecerá una charla de carácter práctico centrada en los tipos de carros, sus partes y la terminología específica asociada, con una visión didáctica y accesible, según señala el comunicado.

Noticias relacionadas y más

La jornada incluirá también una actividad familiar con paseos en carro para niños a partir de las 12 horas, para que los más pequeños puedan experimentar de primera mano esta tradición. La actividad es gratuita, no requiere inscripción previa y está dirigida a todos los públicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
  2. En estado grave el hombre de 52 años arrollado por una moto en Ibiza: 'No se movía' y 'sangraba por la cabeza', según el 061
  3. Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza
  4. La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa
  5. Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
  6. Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària
  7. Vecinos del barrio sa Real se oponen al 'parking' en el bulevar Abel Matutes: «Todos queremos zonas peatonales y reducir el tráfico rodado en la ciudad, pero no a costa de nuestra calidad de vida»
  8. El botellazo que sacude Ibiza: el juez de línea denuncia al segundo entrenador de fútbol del Luchador

PSOE y EU-Podem acusan a Mariano Juan del "colapso" del transporte público en Ibiza y piden una revisión "urgente e integral"

PSOE y EU-Podem acusan a Mariano Juan del "colapso" del transporte público en Ibiza y piden una revisión "urgente e integral"

Retiran 300 kilos de residuos y 900 litros de líquidos del yate que se incendió en Ibiza

Retiran 300 kilos de residuos y 900 litros de líquidos del yate que se incendió en Ibiza

¿Qué ha pasado con las abejas de Ibiza? El robo de colmenas que amenaza la biodiversidad de la isla

¿Qué ha pasado con las abejas de Ibiza? El robo de colmenas que amenaza la biodiversidad de la isla

Los inmigrantes podrán solicitar la regularización en una oficina de Correos de Ibiza, pero no en Formentera

Los inmigrantes podrán solicitar la regularización en una oficina de Correos de Ibiza, pero no en Formentera

Sant Josep se convierte en capital de la fotografía con la segunda edición de ‘Sant Josep és Foto’

Sant Josep se convierte en capital de la fotografía con la segunda edición de ‘Sant Josep és Foto’

Los carros toman Can Planetes en una jornada para redescubrir la Ibiza rural

Los carros toman Can Planetes en una jornada para redescubrir la Ibiza rural

Día del Libro en Ibiza: Estas son todas las actividades para celebrar Sant Jordi

Día del Libro en Ibiza: Estas son todas las actividades para celebrar Sant Jordi

Camilla, de Ibiza, divide a sus compañeros de 'Masterchef': los humildes y los pijos

Camilla, de Ibiza, divide a sus compañeros de 'Masterchef': los humildes y los pijos
Tracking Pixel Contents