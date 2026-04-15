La cárcel de Ibiza, bajo mínimos: pierde a otros 27 trabajadores y UGT alerta de "riesgos para la seguridad"

La organización sindical Acaip UGT ha alertado de una “significativa pérdida de personal funcionario” en los centros penitenciarios de Baleares tras la resolución del Concurso General de Servicios Periféricos 2025, una situación que, según advierte, afecta al funcionamiento de las prisiones de Mallorca, Menorca e Ibiza, que pierde a 27 funcionarios.

Según expone Acaip UGT, el listado de adjudicación definitiva refleja “un importante movimiento de efectivos” con salida de numerosos profesionales hacia destinos peninsulares, lo que “impacta especialmente en todas las áreas clave” y “compromete el normal funcionamiento de los centros”.

En el caso del centro penitenciario de Ibiza, la relación de puestos de trabajo contempla 102 plazas de personal funcionario y nueve de personal laboral, con 35 vacantes entre los funcionarios y tres entre el personal laboral. En el actual proceso de traslados del presente mes de abril., se prevé la salida de 29 funcionarios frente a la incorporación de dos.

En Mallorca, con 456 plazas de funcionarios y 55 de personal laboral, existen 57 vacantes de funcionarios y 24 de personal laboral. En este proceso se marchan 72 funcionarios y se incorporan 15. En Menorca, con 118 plazas de funcionarios y 10 de personal laboral, hay 46 vacantes de funcionarios y siete de personal laboral, mientras que se prevé la salida de 35 funcionarios y la llegada de cuatro.

"Riesgos para la seguridad"

El sindicato sostiene que esta dinámica supone “una fuga de personal cualificado” y advierte de sus consecuencias tanto en el ámbito laboral como en la seguridad. Entre ellas, señala la “reducción de plantillas”, que genera “un entorno más tenso y vulnerable, el aumento de la carga de trabajo y el estrés por traslados”, lo que provoca “ansiedad, inestabilidad emocional y pérdida de motivación laboral”.

Asimismo, alerta de “riesgos para la seguridad y operatividad en los centros penitenciarios”, al considerar que “menos personal” implica “menor control de situaciones conflictivas, mayor probabilidad de incidentes o errores y dificultad para mantener protocolos de seguridad”.

Acaip UGT también apunta a dificultades para cubrir vacantes en el archipiélago con procesos que “se alargan” y la necesidad de recurrir a “soluciones temporales o insuficientes”. Además, subraya que la insularidad “continúa siendo un factor determinante que dificulta la retención de personal”, lo que, a su juicio, “agrava un problema estructural que requiere soluciones urgentes”.