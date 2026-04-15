Camilla, de Ibiza, divide a sus compañeros de 'Masterchef': los humildes y los pijos

Camilla, la italiana residente en Ibiza que participa en 'Masterchef', apunta maneras para llegar a la final. Al menos, así lo ven algunos de sus compañeros de edición, que comienzan a verla como una más que posible ganadora. Así lo manifestó, al final del programa emitido el lunes Soko, una de las dos eliminadas. Antes de marcharse de las televisivas cocinas los jueces le hicieron la pregunta habitual, quién cree que ganará la competición, y contestó que Camilla.

La azafata y asistente personal sigue siendo una de las protagonistas de la edición del talent de cocina. No hay programa en el que no se robe la pantalla. Y en el último volvió a pasar. En la primera prueba la ibicenca fue una de las mejores, aunque en esta ocasión no triunfó con su plato, de inspiración japonesa y que representaba uno de los memes más famosos del programa. El jurado le comentó que si hubiera hecho una receta italiana seguramente hubiera brillado. Camilla contestó que no quería cansarles con la cocina de su país, pero reconoció que se arrepentía de no haber preparado su pasta con tomate, una receta familiar.

Las fricciones regresaron al programa cuando los jueces sacaron a relucir que les habían chivado que Camilla separa a sus compañeros entre los humildes y los que no lo son. Los pijos. Algo que no sentó muy bien a su eterno enemigo, Javier, que se dio por aludido. El tema dio para mucho a lo largo del programa, cuya prueba de exteriores se celebró en Jerez de la Frontera. Camilla y Javier volvieron a verse las caras al compartir equipo. Carlota, la líder del equipo rojo escogió a Camilla como su mano derecha, algo que gustó a la italiana. Además, tiró de ironía al escoger también a Javier: "Se lleva muy bien con Camilla", comentó riendo.

"¿No sientas a Camilla en el banquillo por miedo?"

El carácter de la participante de Ibiza centró un día más los comentarios de los jueces en la prueba grupal, la tradicional prueba de relevos, en la que siempre debía haber dos aspirantes sentados en el banquillo. Camilla pasó poco por él, lo que llamó la atención de los jueces, que le preguntaron a la capitana si no la sentaba porque le daba "miedo", algo que negó tajantemente. Eso sí, en ese momento la mandó al banquillo. Para que no dijeran. Allí coincidió con Javier. Aunque hicieron broma sobre sentarse cada uno en una esquina del banco, los archienemigos se abrazaron.

Un abrazo que era todo fachada. De regreso a las cocinas, continuó el enfrentamiento. Tanto Camilla como Javier se salvaron de la prueba de eliminación, ya que su equipo, el rojo, venció con claridad. Su potaje de pringá y su postre, Grazalema, quedaron espectaculares. "Mi nivel de soportar a Javier es cero", confesó la italiana antes de dirigirse directamente a su competidor: "¿Tú qué quieres? Estás siempre buscándome". Javier le contestó con otra pregunta: "¿Me invitarías a Ibiza?". La respuesta de la de Ibiza fue contundente: "¡Ni de coña!".

En el avance del próximo programa Camilla podrá sentirse "como en casa" en una de las pruebas, ya que deberán preparar una pizza italiana, prueba en la que deberán competir para lograr el ansiado pin dorado de la inmunidad. Aunque si alguien piensa que se lo han puesto en bandeja, las imágenes lo desmienten: "¡Se me ha roto!", grita al sacar la pizza del horno.