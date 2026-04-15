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Buscan a un joven desaparecido en Ibiza desde el pasado viernes
Se trata de un hombre de 26 años, moreno y de constitución delgada
EUROPA PRESS
Ibiza
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado de la desaparición de un joven en Ibiza que fue visto por última vez el pasado viernes.
Según la información difundida por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, el hombre responde al nombre Foli M. F. Tiene 26 años, es de constitución delgada, mide 1,75 metros de altura y pesa 71 kilos. Tiene los ojos oscuros y el pelo negro, liso y corto.
Las autoridades ruegan que cualquiera que disponga de información sobre el joven desaparecido contacte con el 112.
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