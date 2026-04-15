Ayudas
¿Eres emprendedor en Ibiza? Santa Eulària ofrece asesoramiento gratis para crear empresas en Jesús y Puig d'en Valls: así puedes pedirlo
El Ayuntamiento ya ha atendido a 528 emprendedores y creado 86 empresas
Las consultas, en aumento, benefician a 120 personas
El Ayuntamiento de Santa Eulària, a través del Club de Feina y en colaboración con Acelera Pyme Ibiza-Coeib, ha ampliado el servicio gratuito de asesoramiento para personas emprendedoras con nuevas sesiones en las parroquias de Jesús y Puig d'en Valls, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas y recursos clave a residentes del municipio y a personas con una idea de negocio que deseen desarrollarla en Santa Eulària, acompañándolas en las distintas fases del proceso emprendedor.
Desde la puesta en marcha de este servicio en 2012, se ha atendido a 528 personas y se han creado 86 empresas o proyectos. Además, en los dos últimos años se ha registrado un incremento de consultas, de modo que unas 120 personas interesadas se han beneficiado de este servicio, lo que se ha traducido en la creación de 22 proyectos o empresas.
Las asesorías, de carácter personalizado y con cita previa, ofrecen orientación práctica en ámbitos fundamentales para el desarrollo empresarial, como el marketing digital y la presencia online, el comercio electrónico, el análisis de datos, la gestión empresarial y de clientes, la ciberseguridad o el crecimiento de proyectos emprendedores.
Cómo solicitar esta ayuda
El servicio ya se prestó en el Centro Cultural de Jesús el pasado 9 de abril y continuará el próximo 21 de abril en el Centro Cultural de Puig d'en Valls, en horario de 8 a 15 horas. Las personas interesadas pueden solicitar cita previa a través de la web municipal.
El concejal de Promoción Económica, Hacienda y Economía, Miguel Tur, asegura que esta iniciativa "permite acercar este tipo de servicios especializados a las distintas parroquias mediante un asesoramiento cualificado, evitando así desplazamientos".
En la misma línea, recuerda que este servicio "está concebido como un acompañamiento integral, desde la fase inicial de la idea hasta su puesta en marcha, con un enfoque práctico y adaptado a las necesidades actuales del mercado".
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