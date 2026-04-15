La APB avisa de que el retraso del Plan Especial del Puerto de Ibiza paraliza inversiones por valor de 100 millones de euros

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha presentado de nuevo este miércoles su plan de inversiones para el periodo 2026-2029, que programa las inversiones en nuevas infraestructuras o la modernización de las instalaciones por un valor de 104 millones de euros. Sin embargo, tal y como ha lamentado el presidente de la APB, Javier Sanz, todavía carece de un calendario de ejecución a la espera del Plan Especial del Puerto de Ibiza, que acumula más de tres años de retraso.

"No hay plazos concretos [para la entrada en vigor del Plan Especial], que sería lo ideal para nosotros, porque el proceso acumula grandes retrasos administrativos. Esto nos condiciona y no nos permite licitar inversiones estratégicas para el puerto y la ciudad de Ibiza", ha manifestado Sanz durante la presentación del nuevo delegado de la APB en Ibiza y Formentera, Alberto del Pino. Precisamente, este jueves por la mañana el presidente y representantes de la APB se reúnen con el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell para evaluar el estado de esta iniciativa, de la que depende la planificación y edificabilidad de la zona portuaria para los próximos 30 años.

En estos momentos, este Plan Especial está pendiente de su ratificación por parte del Ayuntamiento de Ibiza, que ya dio su aprobación inicial al texto en mayo del año pasado. El pasado 4 de diciembre, tras un encuentro del Consejo de Navegación del Puerto, Sanz daba por hecho que el Consistorio iba a dar este visto bueno de manera inminente.

Posteriormente, la iniciativa aún debería recibir el informe favorable de Medio Ambiente del Govern balear, del Consejo Rector de Puertos del Estado y del Consell de Ibiza, aunque, según indicó Sanz en ese momento, estos últimos trámites "suelen ser rápidos" y el Plan Especial para ordenar la zona portuaria de Vila podría entrar en vigor este 2026. Sin embargo, cinco meses después de aquel Consejo de Navegación, el proceso burocrático sigue en el mismo estado.

Las versiones

Tanto Sanz como el director general de la APB, Toni Ginard, no han entrado a fondo en los motivos que están dilatando su aprobación final y han querido destacar la colaboración institucional para sacar adelante el Plan Especial. Así, han aludido a la lentitud que caracteriza los procesos burocráticos de esta envergadura, así como a otros imprevistos causados por las alegaciones presentadas al texto por parte de "patronales del sector naviero, marinas, vecinos y comerciantes", ha apuntado Ginard.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza tampoco se ha prodigado en detalles a la hora de explicar este retraso: "Precisamente, estamos a la espera de que la Autoridad Portuaria resuelva unas aclaraciones que les hemos planteado para avanzar", ha respondido el gabinete de comunicación del Consistorio a la consulta de este diario.

Los proyectos

El plan de inversiones de la APB para el puerto de Ibiza, que también había sido presentado durante el Consejo de Navegación del pasado mes de diciembre, incluye inversiones por valor de 104 millones. Entre los principales proyectos, que aún no pueden desarrollarse por la falta del Plan Especial, destaca la construcción de un parking subterráneo para unas 700 plazas, la construcción de una nueva estación marítima en el muelle pesquero para los barcos que unen las Pitiusas o la ampliación de la estación marítima de es Botafoc, entre otras actuaciones.

En cambio, sí que podrá acometer la remodelación de los viales de es Botafoc, a partir de la rotonda del Passeig Joan Carles I, en una intervención presupuestada en 8 millones de euros y denominada 'Paseo marítimo Ibosim', de la que ya se cuenta con el proyecto básico. Con esta remodelación de los accesos, la APB contempla crear un tercer carril de acceso hasta el muelle de es Botafoc, que tendrá un sentido de circulación reversible con el fin de descongestionar los atascos de tráfico en los momentos de mayor saturación.