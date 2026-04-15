Ainhoa estalla en ‘La Isla de las Tentaciones’: quiere regresar a Ibiza en el segundo programa y señala a Álex

La segunda entrega de 'La Isla de las Tentaciones' ha dejado uno de los momentos más tensos de la edición. Ainhoa, joven procedente de Ibiza, ha confesado entre lágrimas durante el momento en el que los solteros señalan a sus favoritos, es decir, aquellos a quienes quieren conquistar para que dejen a sus parejas, que no puede más y que quiere abandonar. La ibicenca hizo estas declaraciones el segundo día de la experiencia, es decir, con el programa apenas iniciado. Su reacción llega tras un arranque de celos, desconfianza y una primera alarma que lo ha cambiado todo.

“Estoy fatal, me quiero ir ya”

En el segundo programa, Ainhoa no pudo contener el malestar acumulado desde la fiesta de inauguración. Visiblemente afectada, aseguró que no se siente capaz de continuar en el reality y que la situación la está superando. La joven, que participa junto a su pareja Álex —campeón del mundo de motonáutica—, no esperaba enfrentarse tan pronto a una situación límite.

La presentadora, Sandra Barneda, intentó calmarla, pidiéndole tranquilidad y recordándole que la experiencia acaba de empezar. “Ten paciencia”, le sugirió, apelando a que aún queda mucho camino por recorrer dentro del programa.

La frase que lo cambió todo

Sin embargo, la tensión no se rebajó. Álex trató de enviarle un mensaje tranquilizador: “Cariño, tranquilízate y confía”. Una frase que no hizo más que avivar el enfado de Ainhoa, que respondió con contundencia: “¿Cómo voy a confiar en ti si la primera alarma ha sido la tuya?”.

Las imágenes más románticas de Álex Palau y Ainhoa, la pareja de Ibiza que va a la Isla de las tentaciones / Redes sociales de Álex Palau y Ainhoa J. Gómez

El comentario hace referencia al momento vivido tan solo un día antes, durante la fiesta de inauguración. En uno de los juegos iniciales, una de las solteras besó a Álex en el cuello, provocando que se encendiera la primera “alarma de la tentación” de la edición, una señal que alerta a las parejas de posibles infidelidades.

Un inicio explosivo

Este primer incidente ha sido suficiente para dinamitar la confianza de Ainhoa, que ha pasado en cuestión de horas de la ilusión inicial al deseo de abandonar el programa. La joven recibió tres collares de los solteros, que la escogieron como su favorita, uno de ellos de uno de los tentadores VIP (participantes de otras ediciones). Su novio, en cambio, no recibió ninguno.

Con apenas dos programas emitidos, la historia de Ainhoa y Álex apunta a ser una de las más intensas de la temporada. Queda por ver si la joven decide finalmente continuar en 'La Isla de las Tentaciones' o si su paso por la isla termina antes de lo esperado.