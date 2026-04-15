PSOE y EU-Podem acusan a Mariano Juan del "colapso" del transporte público en Ibiza y piden una revisión "urgente e integral"

Los grupos PSOE y Esquerra Unida-Podem han registrado una moción para reprobar al conseller responsable del área de Movilidad del Consell de Ibiza, Mariano Juan, por la gestión de la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público de la isla, una iniciativa que se debatirá y votará en el próximo pleno del Consell Insular, previsto para el viernes 24 de abril.

Reclaman además una revisión "urgente e integral" del sistema para garantizar, según sostienen ambas formaciones, "un servicio digno, accesible y funcional" para toda la ciudadanía de Ibiza. PSOE y Esquerra Unida-Podem aseguran en la moción que la implantación del nuevo sistema ha supuesto "un fracaso sin precedentes" que ha derivado en "un escenario de colapso, caos e indignación generalizada entre la ciudadanía" de la isla. Según exponen, desde su entrada en funcionamiento el servicio ha sido objeto de "una avalancha de críticas y denuncias" por parte de los usuarios, con incidencias "masivas, constantes y repartidas por toda la isla", recogidas y documentadas, afirman, por los medios de comunicación locales.

Entre las incidencias más graves y reiteradas, la moción menciona autobuses completamente saturados que no podían recoger a más pasajeros y dejaban personas en las paradas, esperas prolongadas que en algunos casos han superado la hora, cambios de rutas e itinerarios introducidos sin aviso previo a los usuarios y una falta total de información actualizada en las paradas. A ello añaden sistemas de cobro que, según denuncian, han resultado inoperativos desde el primer día, lo que ha generado confusión y problemas adicionales para los viajeros.

Las dos formaciones sostienen que las consecuencias para la ciudadanía han sido "muy concretas y graves", ya que numerosos usuarios se están viendo obligados a desplazarse a pie, en vehículos particulares o incluso en taxi para llegar al trabajo, a citas médicas, a centros educativos o a otros compromisos, con el coste económico y personal que ello comporta. Consideran por ello "del todo inaceptable" esta situación al tratarse, según remarcan, de un servicio público esencial.

Sin transporte público para muchos usuarios

La moción también resalta las consecuencias de los cambios introducidos en las líneas y recorridos, que, según PSOE y Esquerra Unida-Podem, han generado una pérdida significativa de accesibilidad a servicios básicos para una parte importante de la población. En este sentido, indican que centros educativos, instalaciones sanitarias, equipamientos deportivos y zonas comerciales han quedado fuera del alcance del transporte público para muchos usuarios que hasta ahora dependían de él.

Esta situación, añaden, ha afectado de manera especial a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, que a menudo no disponen de alternativas de transporte privado; los estudiantes, que dependen del transporte público para acceder a los centros de enseñanza, y las personas con movilidad reducida, para quienes la falta de accesibilidad supone una barrera adicional que las excluye del derecho básico a la movilidad.

PSOE y Esquerra Unida-Podem subrayan que esta pérdida de accesibilidad "no es un efecto colateral menor", sino una consecuencia directa y previsible de "una planificación deficiente" por parte del Consell Insular que preside Vicent Marí y del responsable de transporte público, Mariano Juan, que, según sostienen, no ha tenido en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía a la hora de diseñar el nuevo sistema.

Ambas formaciones recuerdan además que el Consell de Vicent Marí ha dispuesto de más de siete años para planificar, preparar y poner en marcha este nuevo sistema de transporte público, un periodo que, a su juicio, debería haber sido más que suficiente para garantizar un lanzamiento ordenado, planificado y con las mínimas garantías de funcionamiento.

"Lejos de eso", añaden PSOE y Esquerra Unida-Podem, "el resultado ha sido un sistema que no solo llega con un retraso injustificable, sino que lo hace en condiciones totalmente inaceptables", tras años de "retrasos injustificables, falta de inversión efectiva y una gestión del todo insuficiente" por parte del Consell Insular.

Las dos formaciones también critican el incumplimiento, según su versión, del Consell de Vicent Marí de acompañar la puesta en marcha del nuevo transporte con una mejora de las paradas de autobús. En este sentido, denuncian la ausencia de marquesinas que protejan a los usuarios de las inclemencias meteorológicas, señalización inadecuada o inexistente, falta de iluminación que compromete la seguridad, especialmente en horario nocturno, y barreras de accesibilidad que impiden el uso del servicio a personas con movilidad reducida.

Revisión urgente del sistema de transporte

A todo ello suman lo que califican de "incumplimiento sistemático" de los anuncios de inversión en transporte público realizados por el Consell Insular desde 2022, unas promesas que, según afirman, no se han traducido en mejoras tangibles para los usuarios del servicio.

La moción incorpora como primer punto la petición al pleno para que repruebe formalmente al conseller responsable del área de Movilidad del Consell de Ibiza, Mariano Juan, por su "responsabilidad directa en el colapso del nuevo sistema de transporte público" y por la gestión que ha conducido a la situación actual.

El segundo punto reclama que el pleno inste a una revisión urgente, profunda e integral del sistema de transporte público de la isla. Según recoge la iniciativa, esta revisión debería garantizar, en primer lugar, una información accesible y multicanal que no dependa exclusivamente de los canales digitales, para asegurar que todos los usuarios, con independencia de su edad o competencia tecnológica, puedan acceder a los datos del servicio.

Asimismo, exigen que el servicio cuente con frecuencias y recorridos suficientes para asegurar la movilidad real de toda la ciudadanía, una capacidad de vehículos adecuada a la demanda, infraestructuras dignas y seguras en todas las paradas y una accesibilidad universal efectiva que, según reclaman PSOE y Esquerra Unida-Podem, no deje a nadie atrás.