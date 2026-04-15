220 kilómetros caminando sin excusas: Mario Yllera da la vuelta a Ibiza para ayudar a los niños enfermos

El creador del proyecto Pura Vida Challenge, Mario Yllera, llevará a cabo un reto solidario en Ibiza los días 16, 17 y 18 de abril con el objetivo de dar visibilidad a la labor de la asociación Proyecto Juntos y a la realidad de los niños y niñas hospitalizados en Ibiza y Formentera.

Durante los días 16 y 17 de abril, Mario completará la vuelta íntegra a la isla de Ibiza, recorriendo 177 kilómetros en un desafío que simboliza el esfuerzo, la resistencia y la empatía hacia los menores que afrontan enfermedades graves, raras o crónicas, así como hacia sus familias. A eso sumará después los 42 kilómetros del Santa Eulària Ibiza Marathon.

El reto continuará el sábado 18 de abril en el marco de la Ibiza Kids, donde Mario correrá junto a los participantes. Durante la jornada también se proyectará el documental ‘Pura Vida Challenge’, que recoge el origen del proyecto y su mensaje de vida, solidaridad y esperanza. Por la tarde, el deportista participará en la Santa Eulària Ibiza Marathon, completando así un total de 220 kilómetros en la isla.

En paralelo, Proyecto Juntos contará con un estand propio durante la Ibiza Kids para dar a conocer su labor y generar un espacio de sensibilización dirigido a familias y niños. Bajo la idea de que existen “otras carreras invisibles”, se organizarán actividades como pintacaras con símbolos de fuerza y esperanza, la creación de postales para menores hospitalizados y la entrega de medallas solidarias elaboradas en talleres por niños y niñas en hospitales.

La iniciativa pretende poner el foco en la infancia hospitalizada y en las familias que atraviesan procesos de enfermedad, destacando la importancia del acompañamiento humano y de la red de apoyo comunitario.

La vuelta a la isla con un cáncer y tras una operación reciente

El reto adquiere, además, una dimensión personal para Mario, que convive con un cáncer desde 2022 y que hace apenas tres semanas ha superado su última intervención quirúrgica. Este contexto refuerza el carácter del desafío como un mensaje de vida, resiliencia y esperanza.

La acción cuenta con el apoyo de la organización de la Santa Eulària Ibiza Marathon, que se suma a este proyecto que une deporte, solidaridad y conciencia social.

Proyecto Juntos acompaña desde 2016 a niños y niñas de Ibiza y Formentera durante procesos de enfermedad mediante voluntariado hospitalario, apoyo emocional y ayuda logística. Entre sus iniciativas destaca ‘El Descanso del Guerrero’, un espacio destinado a acoger a familias de Baleares y ofrecerles respiro, cuidado y bienestar en momentos de especial dificultad.