Viajar a Ibiza con rebaja: Vueling ofrece descuentos de hasta el 20% para vuelos en mayo y junio
Entre los destinos destacados se encuentran Bruselas, Londres y Milán
La aerolína Vueling, perteneciente al grupo IAG, ha lanzado una nueva promoción con descuentos de hasta un 20% para viajar entre mayo y junio a destinos como Milán, Londres e Ibiza, según informa la compañía en un comunicado este martes.
La promoción estará disponible desde este martes hasta el 26 de abril, a través de su web y en sus canales habituales, para volar entre el 1 de mayo y el 30 de junio en una selección de distintas rutas.
Entre los destinos incluidos en esta promoción, la aerolínea destaca capitales europeas como Bruselas, Londres, Milán y Venecia, que, según señala en su comunicado, "se posicionan como algunas de las mejores opciones para quienes buscan combinar cultura, ocio y ambiente cosmopolita a precios competitivos", así como Ibiza o Palma para quienes optan por escapadas al mar.
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