Desbandada de sanitarios en las Urgencias del hospital de Ibiza: el PSOE denuncia que 12 profesionales han abandonado Can Misses

El PSOE ha denunciado en el Parlament balear la “degradación” del sistema público de salud, con especial atención a la situación de Ibiza, donde la diputada Pilar Costa ha calificado de “drama” el estado del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses y ha advertido de una falta de personal que “se aproxima al 50%”.

En el pleno del Parlament balear, Costa ha asegurado que en los últimos meses han abandonado el servicio de Urgencias de Can Misses más de 12 profesionales sanitarios. “Actualmente tenemos una carencia de personal en Urgencias de Can Misses que se aproxima al 50%”, ha criticado la diputada ibicenca, que ha reprochado a la consellera de Salud, Manuela García, su incapacidad para retener especialistas y garantizar una cobertura mínima.

La diputada socialista ha denunciado además el “colapso” de las Urgencias y de la Atención Primaria en Baleares y ha afirmado que “las urgencias están atendiendo a más de 108.000 pacientes más que antes de la pandemia porque ustedes tienen saturada la Atención Primaria”. Costa ha reclamado a la consellera que no culpe a la ciudadanía por acudir a los hospitales cuando “no se les da una cita en un tiempo razonable”.

Esperas de más de ocho días para el médico de cabecera

Según los datos aportados por la diputada socialista, más del 50% de la población de Baleares tiene que esperar más de ocho días para ser atendida por su médico, con casos que llegan a los 15 e incluso a los 30 días de espera.

Costa también ha hecho referencia a las noticias conocidas en Menorca, donde una mujer ha perdido la vida a causa de una explosión. La diputada se ha hecho eco de las informaciones que apuntan a que la ambulancia de Soporte Vital Avanzado, la UVI móvil, no estaba operativa en el momento del accidente, a medianoche. Ante esta situación, Pilar Costa ha exigido a la consellera que “dé la cara, dé explicaciones y, si no sabe solucionar todo esto, se vaya”.

Explicaciones a la consellera por Eina Salud

Por su parte, la diputada Irantzu Fernández ha pedido explicaciones a la consellera por la implantación de la aplicación Eina Salut, la plataforma que ha sustituido al sistema de cita previa. Fernández ha denunciado que, lejos de mejorar el servicio, la nueva herramienta está provocando “un bloqueo en el acceso a la salud para miles de ciudadanos” y “una sobrecarga injustificada del personal de enfermería”.

La diputada ha explicado que, mientras el sistema anterior solo requería el CIP y la fecha de nacimiento para gestionar citas, el nuevo modelo exige certificados digitales o Clave PIN para trámites tan básicos como consultar o cancelar una visita. Según ha advertido, esta barrera digital afecta especialmente a bebés e infantiles menores de 14 años que no están obligados a tener DNI y, por tanto, no pueden obtener las credenciales digitales necesarias para gestionar sus citas, así como a las personas dependientes, que no disponen de Clave PIN y se han encontrado con la imposibilidad de pedir cita durante las primeras semanas de funcionamiento de la aplicación.

Fernández ha advertido de que esta imposibilidad de cancelar citas con facilidad provoca que muchos pacientes no se presenten a las consultas, lo que agrava el colapso del sistema.

Además, según la diputada, la aplicación no se limita a “recomendar” el profesional más adecuado, sino que redirige automáticamente a enfermería cualquier motivo de consulta que no sea etiquetado como “otros”. “¿Qué tiene que hacer una enfermera con un paciente que quería ir a su médico porque tiene dolor de garganta? No lo puede diagnosticar ni recetar antibióticos. Lo único que puede hacer es enviarlo a urgencias, saturando más el servicio”, ha advertido la diputada ibicenca.

"Calvario burocrático para el paciente"

Irantzu Fernández ha enumerado casos como infecciones de orina, vértigo o ansiedad que, según ha dicho, acaban en un “calvario” burocrático para el paciente, que termina acudiendo a Urgencias después de no poder ser atendido por su médico de cabecera.

La diputada del PSOE ha denunciado que lo que está haciendo la consellera del PP es “marear a los pacientes” con trabas digitales, lo que, a su juicio, no hace más que agravar el colapso de la atención sanitaria en Baleares.