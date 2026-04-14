El TSJB avala el cambio de manos en la gestión de la sede del Club Náutico Ibiza

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha desestimado el recurso presentado por el Club Náutico Ibiza (CNI) contra la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) por la prórroga de su autorización para gestionar instalaciones náuticas en el puerto de la ciudad, avalando así el criterio de la Administración y el proceso de nuevo concurso público.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, concluye que la decisión de limitar la prórroga de la Autorización de Ocupación Temporal (AOT) no vulneró la legalidad y responde al interés portuario de garantizar la continuidad del servicio hasta la adjudicación definitiva.

El conflicto se remonta a 2022, cuando la APB prorrogó la autorización del Club Náutico desde el 29 de julio de ese año hasta la entrega de las instalaciones al nuevo adjudicatario del concurso convocado en junio, fijando como límite máximo el 5 de mayo de 2024. El CNI reclamaba que esa prórroga se extendiera automáticamente hasta esa fecha y pedía además la paralización o modificación del concurso.

Sin embargo, el tribunal rechaza de plano estas pretensiones al considerar que el club no recurrió en su momento la convocatoria del concurso, por lo que se trata de un acto “consentido y firme” y, por tanto, “inimpugnable”.

Asegurar el servicio

Sobre el fondo del asunto, la sentencia subraya que la duración de este tipo de autorizaciones no es automática ni obligatoria, sino que depende de una decisión discrecional de la APB. Así, recuerda que la ley fija un máximo de tres años, pero no obliga a agotarlo, sino que la Administración debe optar por la solución "más idónea para satisfacer el interés general".

En este caso, ese interés pasaba por asegurar la continuidad del servicio en el puerto de Ibiza mientras se resolvía el nuevo concurso. Por ello, la Sala considera ajustado a derecho que la prórroga se extendiera solo hasta el momento en que el nuevo adjudicatario asumiera la gestión, al tratarse de una autorización "a título de precario".

La sentencia también rechaza el argumento del CNI relativo a la necesidad de amortizar sus inversiones, al señalar que ese es un interés "particular" que no puede prevalecer sobre el interés público portuario.

Además, el tribunal apunta que el concurso fue finalmente adjudicado el 18 de abril de 2024, por lo que la entrega de las instalaciones se produjo previsiblemente cerca del límite máximo legal de la autorización, lo que reduce aún más la relevancia de la reclamación, según el veredicto.