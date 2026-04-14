Santa Eulària enciende mayo con más de 80 actividades, Funambulista y un fin de semana grande de tradición

Santa Eulària ya calienta motores para vivir unas Festes de Maig 2026 cargadas de propuestas culturales, deportivas, infantiles y tradicionales. El Ayuntamiento ha preparado más de 80 actividades a lo largo de todo el mes en un programa que este año pone el foco en la tradición ibicenca y, de manera especial, en los instrumentos populares, con un homenaje al tambor, la flaüta, las castanyoles, las xeremies y el espasí, así como a quienes mantienen viva esa herencia.

El calendario festivo arrancará a finales de abril y se prolongará durante mayo con conciertos, exposiciones, conferencias, actividades familiares y citas deportivas, aunque será el primer fin de semana de mayo el que concentrará buena parte de los actos más esperados.

El 1 de mayo servirá de prólogo con una tarde que combinará el folklore y el reconocimiento institucional. A las 18.30 horas, la AMC Timbayba de Lanzarote ofrecerá bailes folclóricos canarios en la plaza de España, mientras que a las 20 horas el Teatro España acogerá el acto de entrega de la Medalla de Oro y los Premios Xarc.

La fiesta subirá de revoluciones el sábado 2 de mayo con una jornada pensada para tomar la calle. Desde la tarde habrá exposición de flores y plantas en el Teatro España, muestras de motos clásicas en la calle Isidor Macabich y de coches antiguos en la calle Marià Riquer Wallis. A las 18.30 horas se inaugurará la Fira de Maig en el paseo de s’Alamera, uno de los corazones de estas celebraciones, y la música irá ganando terreno con el concierto de Ibossim Flamenco antes del gran plato fuerte de la noche: Funambulista, que actuará a las 21 horas en la plaza de España dentro de su gira ‘180 grados’. La jornada culminará con el ‘Correpoble’ con DJ Vázquez de La Movida y, ya de madrugada, el ‘Correfoc’ de Es Mals Esperits, que volverá a llenar de fuego, pólvora y ambiente festivo el centro de la localidad.

El 3 de mayo, Primer Diumenge de Maig, declarado fiesta de interés cultural, llegará la jornada más simbólica. El día empezará con el repique de campanas y continuará con la exposición monográfica del podenco ibicenco en la plaza de España, el traslado de la imagen de la Virgen del Rosario hasta el Puig de Missa acompañado por la Agrupación Musical Esencia y la misa solemne cantada por el Coro de Santa Eulària. Después llegará uno de los momentos más vistosos de las fiestas: los desfiles de carros, caballos, podencos ibicencos, coches y motos antiguas, junto al paso de la Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Esencia por las calles del municipio. El ambiente festivo seguirá con exhibiciones folclóricas, baile popular en la plaza de España, la Muestra de Coches Personalizados y una sesión de Disco Summer Dream by Hippy House en la playa de Santa Eulària, antes de la clausura de varias exposiciones y de la feria.

Festival Barruguet

Dentro del amplio programa también tendrá un lugar destacado el Festival Barruguet, que del 22 al 24 de mayo celebrará su duodécima edición como una de las grandes referencias del teatro familiar en Baleares. En esta ocasión reunirá a 17 compañías procedentes de Balears, Catalunya, Cantabria, País Vasco y Comunitat Valenciana, con 20 espectáculos abiertos al público y 29 funciones dirigidas a escolares y residencias, reforzando así su vertiente inclusiva y educativa. Además, el festival volverá a incorporar sus jornadas profesionales, previstas para los días 22 y 30 de mayo, como espacio de encuentro para los profesionales de las artes escénicas de las Pitiüses.

Con todo ello, Santa Eulària se prepara para un mes de mayo en el que la música, la tradición, las artes escénicas y el ambiente popular volverán a salir a la calle para convertir el municipio en una gran fiesta abierta a vecinos y visitantes.