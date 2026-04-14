Sant Antoni pone en marcha la temporada de playas para este año

El Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni ha celebrado la reunión anual preparatoria para el inicio de la temporada de playas, una cita de coordinación en la que se han reunido todos los agentes implicados en la gestión del litoral del municipio.

En el encuentro han participado la concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Pepita Torres, junto al equipo técnico del departamento, representantes del servicio de salvamento y socorrismo, la empresa de limpieza y recogida de residuos municipal, los adjudicatarios de las instalaciones temporales y la consultora medioambiental que asiste al Consistorio.

Durante la reunión se han abordado los aspectos clave para la puesta en marcha de la temporada, con especial atención al funcionamiento de las instalaciones temporales, la gestión medioambiental y la accesibilidad. Todo ello, además, en el marco del cumplimiento de las certificaciones que distinguen a las playas del municipio, entre ellas la UNE-EN ISO 14001:2015, el registro EMAS (ES-IB-000088) y la Certificación de Playas Adaptadas 170001-2:2007 en Caló des Moro, Cala Gració y Cala Salada.

La sesión también ha servido para hacer balance de los principales logros alcanzados en temporadas anteriores y para detectar oportunidades de mejora en los distintos niveles de gestión. Asimismo, se recordaron las obligaciones de cada uno de los agentes implicados con el objetivo de reforzar la coordinación y favorecer una dinámica de trabajo conjunta que contribuya al buen desarrollo de la temporada de playas en Sant Antoni.