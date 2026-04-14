Salvem sa Badia pide una ordenanza a Sant Antoni que prohíba vaciar las piscinas

La asociación Salvem sa Badia de Portmany ha reclamado la aprobación urgente de una ordenanza municipal en Sant Antoni que prohíba específicamente el vaciado de piscinas tras el episodio ocurrido el pasado jueves, cuando los vecinos de Caló des Moro se quedaron sin agua durante doce horas debido a que tres hoteles de la zona llenaban sus piscinas simultáneamente con agua de la red municipal.

La asociación recuerda que municipios como Santa Eulària que ya cuentan con normativa en este ámbito. En concreto, la ordenanza municipal obliga a que las piscinas de nueva construcción incorporen instalaciones que permitan aplicar tratamientos durante todo el año para conservar el agua de una temporada a otra, así como disponer de un certificado de estanqueidad emitido por el constructor o fabricante. Además, establece un plazo para que las piscinas anteriores a la normativa se adapten a estos requisitos.

Normativa en Santa Eulària

Asimismo, la Ordenanza de gestión y uso sostenible del agua de Santa Eulària prohíbe "el vaciado total de piscinas públicas y privadas, que sólo se podrá hacer en caso de reparación o por motivos sanitarios". En estos supuestos, es obligatorio avisar al Servicio Municipal de Aguas para que determine los horarios y caudales máximos del vertido o llenado, con el objetivo de no alterar el funcionamiento de la red. La normativa también establece que el usuario que incumpla estas condiciones será responsable de los daños y gastos derivados de una posible sobresaturación del sistema, como la registrada en Sant Antoni la semana pasada.

Salvem sa Badia de Portmany considera que regular el uso del agua para fomentar la sostenibilidad es "una necesidad urgente" en una isla donde este recurso es cada vez más escaso y cuya producción implica elevados costes a través de desaladoras. La entidad advierte de que el inicio de la temporada turística se concentra en un periodo breve, lo que incrementa la probabilidad de que se repitan situaciones similares.

En este sentido, rechaza que llenar las piscinas durante la noche sea una solución adecuada "por el gasto de agua que representa y por los problemas que implica también el vaciado de las piscinas, que sobrecarga las depuradoras".

Además, la asociación recuerda que el Ayuntamiento de Sant Antoni dispone desde 2024 de una ordenanza redactada por la Alianza por el Agua que aún está pendiente de tramitación y aprobación y que incluye medidas similares a las vigentes en Santa Eulària.