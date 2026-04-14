Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza

El ciclo ‘Charlas, grandes ideas’ dedicará su programación de abril a la historia de Ibiza y a la contaminación lumínica con dos sesiones en la biblioteca pública de ses Figueretes organizadas por la Associació de Veïns de ses Figueretes y la propia biblioteca, con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza. Las charlas, coordinadas por Dan Cohen, voluntario impulsor del proyecto, se celebrarán a las 19.30 horas con entrada libre en la biblioteca pública de ses Figueretes.

La primera sesión tendrá lugar este martes 14 de abril bajo el título ‘Los apellidos de Ibiza: origen y evolución’, a cargo del investigador Joan-Albert Ribas. En ella ofrecerá un recorrido por los linajes más habituales de la isla y analizará su origen y su evolución a lo largo de la historia como parte fundamental de la identidad local.

La segunda charla se celebrará el martes 28 de abril con el título ‘Ibiza bajo un cielo prestado’, a cargo de Rubén Quejigo y Elena Sánchez. La sesión estará dedicada a la contaminación lumínica y planteará una reflexión sobre el impacto de la iluminación artificial en el medio ambiente, el paisaje nocturno y la relación con el cielo.

Según destacan los organizadores, con esta programación el ciclo sigue consolidándose como un espacio de encuentro cultural abierto a toda la ciudadanía, al combinar temas de interés local con cuestiones de alcance global. Las sesiones se celebrarán en la biblioteca pública de ses Figueretes, situada en la calle de Navarra, 26, en Ibiza, y la entrada será libre.