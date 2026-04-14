Reabre al baño la playa de s'Estanyol tras su cierre por un vertido

El Ayuntamiento de Sant Josep ha reabierto al baño la playa de s’Estanyol tras confirmarse que el agua vuelve a ser apta para los usuarios. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento después de recibir los resultados de las analíticas realizadas en la zona.

Los informes han arrojado resultados favorables que certifican la correcta calidad del agua, lo que permite retomar con normalidad el uso de esta playa. El Consistorio había decretado previamente el cierre temporal como medida preventiva tras detectarse un vertido el pasado viernes.

No es la primera vez que esta cala sufre un vertido. En mayo del 2025 la playa volvió a cerrarse al baño por este motivo.