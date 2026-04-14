Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Club Náutico IbizaAtropelloApicultoresIgnasi Wallis
instagramlinkedin

Playas

Reabre al baño la playa de s'Estanyol tras su cierre por un vertido

Los informes arrojan resultados favorables que certifican la correcta calidad del agua

La playa de s'Estanyol, reabierta al baño.

La playa de s'Estanyol, reabierta al baño. / A.S.J.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha reabierto al baño la playa de s’Estanyol tras confirmarse que el agua vuelve a ser apta para los usuarios. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento después de recibir los resultados de las analíticas realizadas en la zona.

Los informes han arrojado resultados favorables que certifican la correcta calidad del agua, lo que permite retomar con normalidad el uso de esta playa. El Consistorio había decretado previamente el cierre temporal como medida preventiva tras detectarse un vertido el pasado viernes.

Noticias relacionadas y más

No es la primera vez que esta cala sufre un vertido. En mayo del 2025 la playa volvió a cerrarse al baño por este motivo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Probé la recarga energética por el ano en Ibiza y ya no me pongo enferma': Alba Segarra revela su propia experiencia
  2. Un joven de 20 años sufre una grave lesión cerebral en Ibiza y advierte: 'Nunca camines solo por la noche
  3. Suspendido un partido de fútbol en Ibiza tras una agresión a un juez de línea
  4. El corte de Ignasi Wallis por los 'necesarios' trabajos de reasfaltado genera quejas y molestias en el centro de Ibiza
  5. Atropellado un hombre en la avenida Isidor Macabich de Ibiza
  6. Bomberos de Ibiza rescatan a un conductor tras quedar atrapado en su coche en Sant Antoni
  7. Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos
  8. La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones

Esto es lo que cobra una ‘bartender’ en Ibiza: "Conozco gente que lleva años en esto y gana bastante más que yo"

Esto es lo que cuesta volar a Ibiza el fin de semana de los ‘openings’

Esto es lo que cuesta volar a Ibiza el fin de semana de los ‘openings’

Reabre al baño la playa de s'Estanyol tras su cierre por un vertido

Reabre al baño la playa de s'Estanyol tras su cierre por un vertido

Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària

Consulta el programa completo de las 'Festes de Maig' 2026 de Santa Eulària

La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones

La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones

En estado grave el hombre de 52 años arrollado por una moto en Ibiza: "No se movía" y "sangraba por la cabeza", según el 061

En estado grave el hombre de 52 años arrollado por una moto en Ibiza: "No se movía" y "sangraba por la cabeza", según el 061

Programa de fiestas: Santa Eulària enciende mayo con más de 80 actividades, Funambulista y un fin de semana grande de tradición

Programa de fiestas: Santa Eulària enciende mayo con más de 80 actividades, Funambulista y un fin de semana grande de tradición

Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza

Un recorrido por los apellidos más habituales de Ibiza
Tracking Pixel Contents