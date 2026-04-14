Vicent Roselló, secretario general del PSOE, sobre los poblados chabolistas en Ibiza: "Lo único que hace el PP es trasladar el problema de un lugar a otro"

La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), reunida este lunes por la tarde, ha mostrado su "profunda preocupación" por la situación política y social de la isla en este inicio de una nueva temporada turística. El secretario general, Vicent Roselló, ha denunciado la gestión del Consell de Ibiza presidido por Vicent Marí, al que acusa de "dejadez de funciones" en la "caótica y desastrosa puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público" y de "inacción" ante la grave problemática del acceso a la vivienda.

Según ha señalado Roselló en un comunicado, esta preocupación por el arranque de la temporada se agrava por las consecuencias que puede tener la guerra de Irán. "Todavía estamos esperando a que Vicent Marí convoque a los grupos de la oposición para abordar las consecuencias de la guerra en el turismo y en la vida diaria de la ciudadanía de nuestra isla", ha criticado el secretario general socialista, que ha apuntado a "la falta de medidas del Consell de Ibiza, cuando otros consells y el propio Govern balear ya las han consensuado con los grupos de la oposición".

Roselló también ha trasladado la indignación de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista de Ibiza por el "caos absoluto" que, según sostiene la formación, ha marcado la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público. Según el dirigente socialista, la reforma presentada por el Partido Popular como la "nueva era del transporte" no ha funcionado: "No solo no ha resuelto los déficits históricos, sino que ha generado una situación de indignación para los usuarios residentes y visitantes".

Los autobuses de Alsa durante la presentación en el recinto ferial de Ibiza. / Vicent Mari

"Es lamentable que, después de años de promesas, el Consell de Vicent Marí haya sido capaz de empeorar un servicio que ya era muy deficiente. En vez de modernizar la red, nos encontramos con un sistema desorganizado que solo está generando problemas a las puertas de la temporada turística. La dejadez del PP está poniendo en riesgo la movilidad y la imagen de la isla", ha declarado Vicent Roselló.

Crisis de la vivienda

Por otra parte, la Ejecutiva socialista también ha abordado el agravamiento de la crisis de la vivienda. El PSOE lamenta que el Partido Popular siga, según afirma, sin aplicar "medidas valientes", como la regulación de los precios del alquiler, mientras proliferan los asentamientos de infraviviendas por toda la isla.

Aparcamiento disuasorio de sa Joveria antes de ser desalojado. / Toni Escobar

"La situación de la vivienda se agrava cada día que pasa y la respuesta del PP es el silencio y la inacción. Se niegan sistemáticamente a tomar medidas como la regulación de precios, mientras los ibicencos e ibicencas ven cómo vivir dignamente en su isla se convierte en algo imposible", ha afirmado Roselló.

El secretario general socialista ha añadido que "los asentamientos de infraviviendas son el síntoma de un fracaso político que Vicent Marí, Marga Prohens y sus alcaldes y alcaldesas no quieren reconocer". Sobre esta cuestión, ha asegurado que la crisis social de los asentamientos, que el PP se comprometió a abordar, continúa sin respuesta, ya que "lo único que hace el PP es trasladar el problema de un lugar a otro".

"Temporada turística sin un rumbo claro"

Finalmente, la FSE-PSOE ha advertido de que la isla afronta la temporada turística sin un rumbo claro y con una administración insular que, según sostiene, "parece más ocupada en la propaganda y en el marketing que en la gestión real".

La Comisión Ejecutiva de la FSE-PSOE ha acordado poner en marcha iniciativas en el Consell de Ibiza y en los ayuntamientos para reclamar al Partido Popular responsabilidades y que resuelva la "caótica" puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público, con el objetivo de ofrecer "el servicio público de autobús que la ciudadanía merece y espera desde hace muchos años", así como seguir exigiendo "un compromiso real para hacer frente a la emergencia habitacional que padece Ibiza".