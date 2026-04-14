Más de 500 alumnos de Ibiza limpian las playas de Santa Eulària y navegan en una goleta clásica

"Este año, damos un paso más y presentamos una gran novedad: incorporamos al proyecto la goleta clásica 'Arabian Nights', una embarcación con dos mástiles y casi 20 metros de eslora", explica Maite Cuenca, gerente del Club Náutico Santa Eulària, señalando al fondo de la bahía, donde se encuentra la embarcación. Este martes el Club Náutico, junto al Consell de Ibiza, la Marina de Santa Eulària, Blue Marlin y 'Arabian Nights', anunció las novedades en su proyecto 'P02idonia', que une la conciencia científica con las charlas ambientales, el respeto al mar y la tierra, mediante la limpieza del litoral a través de la actividad deportiva.

"500 alumnos participan cada temporada, consolidando un proyecto que lleva años creciendo", sostiene Cuenca. La incorporación del nuevo barco permite "aportar al proyecto más calidad educativa, una experiencia mucho más inmersiva y un contacto directo más especial con nuestro entorno".

"Vine a Ibiza con mi mujer hace 20 años con un barco y hemos estado involucrados en varios proyectos, incluyendo este, en el que es un placer colaborar", dice Doron Shpanof en representación de 'Arabian Nights': "Estamos intentando enfocarnos en la conexión de Ibiza con el mar, geográfica, cultural, emocional...". Pone el foco también en la cultura en torno a los barcos que "se ha ido perdiendo": "Hoy en día, muchos barcos que tenemos alrededor se enfocan más en ganar dinero que en otra cosa, mientras contaminan el mar, hacen ruido... Queremos crear otro tipo de salidas y de experiencias", mantiene Shpanof.

Las aportaciones de los monitores

"Soy el encargado de cualquier parte de la sección de vela", afirma Javier Pérez, monitor del Club Náutico Santa Eulària: "Me toca organizar estas jornadas de conocimiento del mar". El proyecto 'P02idonia' mantiene el trabajo en tres etapas: "Una etapa se centra en las charlas educativas que se hacen en los centros para dar a conocer la parte más teórica de lo que es el mar, la posidonia y todo lo que engloba a la isla. Luego tenemos la parte más práctica, que es la recogida de residuos de las playas, contabilizarlos y estudiar el proceso para solucionar este problema. Llega octubre y la isla da un poco de pena, si podemos concienciar a los pequeños creo que poco a poco iremos haciendo grandes avances. Por último está la parte de mojarse, meterse en el agua, navegar, la flora y la fauna que nos podemos encontrar...".

Pérez invita todos a que, si en algún momento tienen "alguna duda o curiosidad por el mar", vayan al Club Náutico: "Encantados de que os podáis acercar al proyecto y salir a navegar, que conozcáis la isla, pero sobre todo el mar, que para mí es la vida", expresa Pérez.

La plantilla del Club Náutico también cuenta con la licenciada en Biología Virginia Tirador, que es la encargada de las charlas en los institutos y también enfatiza el trabajo que se hace durante la recogida de residuos: "Se trata de observar los residuos inorgánicos que encontramos en las playas, clasificarlos, separarlos y cuantificarlos para generar datos reales que nos den una idea del impacto ambiental que tenemos sobre la naturaleza". Explica también que en las charlas ponen sobre la mesa la idea que "el Mediterráneo es un tesoro, no solamente por la posidonia, sino también por otras tantas especies endémicas que hay".

La técnico del Club Náutico María Palou comenta que tiene formación en oceanografía: "Para mí es un placer unir las dos cosas que más me gustan del mar: el tema ambiental y el deporte". Sostiene que la nueva goleta "supone un incremento cualitativo en todo el proyecto". "Podemos enseñar desde un punto de vista más experiencial a los alumnos, que pueden formar parte activa de todo el proyecto", añade. Diego de la Viña, que forma parte del equipo técnico, agradece en primer lugar a la tripulación: "Solo ellas y el resto del equipo sabemos lo que ha costado que un barco de madera esté en estado óptimo".

Las opiniones de profesores y alumnos

Xavi, alumno del instituto Xarc presente en la jornada, comenta: "La experiencia de hoy ha sido muy chula, no solo porque la he podido compartir con mis compañeros, que también, sino porque nos han enseñado la posidonia, la fauna, lo importante que es respetarla. Ojalá podamos repetir la experiencia alguna vez", explica el adolescente.

Alejandro, su profesor afirma que es una "suerte" participar en esta iniciativa. "Muchas gracias a todas, es una experiencia que creo que para ellos será inolvidable y hemos aprendido un montón, ¿a que sí, chicos?", pregunta. Todos contestan con un sonoro "¡síiii!".

"María lleva años viniendo a navegar en los clubes de verano, aunque no hemos conseguido que se quede todo el año. Entiendo que le gusta el mar y que se lo pasa bien, porque repite siempre", señala el monitor sobre una alumna que ha tenido ocasión de participar en el proyecto 'P02idonia'. "Son muchísimos los alumnos que cada temporada pasan por las actividades del club, podemos decir que más de mil y son muchísimos los que después del programa, repiten y se inscriben", comenta el joven: "A veces no se quedan como regatistas permanentes, pero sí que de forma continua prueban las actividades estivales".

El compromiso institucional

"Una cosa que empezó casi como un juego, chavales que recogían botellas y otras cosas que se suelen soltar en el mar, con el tiempo ha ido creciendo con la ayuda de todos hasta transformarse en lo que es hoy", comenta el presidente del Club Náutico Santa Eulària, José Guasch Tur. "La idea no es solo que respeten el medio ambiente, sino también crear un poco de conciencia del futuro: ser las personas que nos lleven a algo mejor". El presidente agradece la colaboración de las instituciones, incluida Baleària, ausente en la jornada.

Vicente Tur Marí, de Blue Marlin, explica que lo más importante es el principio de "respeto a la naturaleza y al entorno", palabras en las que coincide con Raúl Prats, director de la Marina Santa Eulària: "Que tengamos todos en cuenta lo que nos rodea, que es este mar tan bonito", además de agradecer a los adolescentes interesados en las jornadas.

"Lo que no conocemos, no lo podemos querer y que los jóvenes puedan conocer la posidonia creo que es un punto muy importante y muy positivo para nuestra isla, para nuestro futuro y para intentar cambiar la situación que tenemos en el día de hoy", afirma Mónica Madrid, concejala de Medio ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Santa Eulària. El conseller de Deportes, Salvador Losa, por su parte, felicita al Club Náutico "por esta maravillosa iniciativa", sobre todo por reunir "a este equipo de personas que están hoy aquí sentadas, porque sin ellas no sería posible". Espera que "todos los jóvenes del municipio puedan pasar por este programa".