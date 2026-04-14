Pesca
Los pescadores, optimistas ante la temporada a pesar del "duro invierno" de Ibiza y el conflicto en Oriente Próximo
José Castelló, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, destaca que pese el aumento de los costes se ha mantenido el precio del pescado
Los pescadores de Ibiza se muestran optimistas ante el inicio de temporada, a pesar de un invierno que califican de "muy duro", al que se suma además el alza de precio de los combustibles tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo. "Siempre tenemos un ojo en el tiempo, y este invierno ha sido muy duro. Esperamos que de aquí en adelante cambie y podamos trabajar bien", explica José Castelló, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, durante la presentación de la VIII Fira del Peix i del Marisc, este martes en el muelle de pescadores del puerto de Sant Antoni.
"Siempre decimos que cuando hay inviernos malos vendrán luego veranos buenos", afirma sonriente el patrón. "Por ahora, las pruebas que se han hecho pescando son buenas, se está sacando producto, por lo que esperamos que siga así durante la temporada", añade Castelló.
A la sucesión de temporales que les ha impedido salir a la mar a faenar durante el invierno, se le suma la guerra en Irán, que ha supuesto un aumento de costes para los pescadores. "Nuestros costes se han multiplicado por el aumento de los precios. Estamos pagando el doble por el precio del combustible y otros suministros", lamenta Castelló, quien explica que en su embarcación suele gastar alrededor de 20 litros de gasoil diario. Pese a ello, explica, de momento desde la Cofradía mantienen los precios. "No tenemos subasta, sino que hacemos venta directa, por lo que hasta ahora hemos asumido los costes y se ha mantenido el precio del pescado que habíamos fijado", añade el patrón.
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