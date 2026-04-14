Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Club Náutico IbizaAtropelloApicultoresIgnasi Wallis
instagramlinkedin

La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa

La presentadora, Sandra Barneda, y el resto de participantes se sorprendieron por el gesto de Álex

Las imágenes más románticas de Álex Palau y Ainhoa, la pareja de Ibiza que va a la Isla de las tentaciones

Las imágenes más románticas de Álex Palau y Ainhoa, la pareja de Ibiza que va a la Isla de las tentaciones / Redes sociales de Álex Palau y Ainhoa J. Gómez

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado con fuerza y ya ha dejado uno de los momentos más comentados del estreno. La pareja formada por Álex y Ainhoa, procedentes de Ibiza, ha protagonizado el primer incumplimiento de las normas del programa.

Durante la separación inicial, uno de los momentos clave del formato, Álex no pudo contenerse y salió corriendo tras su pareja por la playa después de que Sandra Barneda anunciara que no habría despedidas. "Sin besos, sin abrazos, sin despedidas", anunció Barneda. Este gesto, que rompe claramente las reglas del reality, sorprendió tanto a la presentadora como al resto de participantes.

Por su parte, Ainhoa vivió la situación con una gran carga emocional. Visiblemente afectada, confesó entre lágrimas que no se siente preparada para la experiencia: "Tengo ganas de llorar todo el rato", aseguró. Además, reveló un detalle que refleja su estado de ansiedad: no deja de mirar la pulsera que simboliza su vínculo con Alex y sus manos llegan a temblar cuando habla.

"No estoy preparada para perder a Álex"

En una conversación con Sandra Barneda, Ainhoa fue aún más sincera: "No estoy preparada para perder a Álex". La joven explicó que comenzó su relación con él tras salir de una relación muy larga y que Álex ha sido una pieza clave en su crecimiento personal. “Me ha ayudado a encontrarme y a estar segura de mí misma”, confesó.

La historia de la pareja añade aún más interés a su paso por el programa. Ambos son de Ibiza y Álex cuenta con un pasado destacado en el deporte, ya que fue campeón de motonáutica en el Campeonato del mundo.

Noticias relacionadas y más

Con este inicio marcado por la intensidad emocional y la ruptura de normas, todo apunta a que Álex y Ainhoa serán una de las parejas protagonistas de la edición. Habrá que ver si logran superar la experiencia o si, como teme Ainhoa, su relación no resiste la prueba más dura de sus vidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Probé la recarga energética por el ano en Ibiza y ya no me pongo enferma': Alba Segarra revela su propia experiencia
  2. Suspendido un partido de fútbol en Ibiza tras una agresión a un juez de línea
  3. Bartolomé, vecino de Ignasi Wallis en Ibiza: 'Es una barbaridad: tienen todo el invierno para hacer la obra y la hacen ahora
  4. Bomberos de Ibiza rescatan a un conductor tras quedar atrapado en su coche en Sant Antoni
  5. Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos
  6. El Consell no descarta sancionar a Alsa por el caos en el servicio de bus en Ibiza
  7. Juzgan en Argentina al líder de una red de taxis pirata de Ibiza por proxenetismo y blanqueo de capitales
  8. La Feria Andaluza de Ibiza 2026 ya tiene fechas: consulta aquí todas las actuaciones

El campeón de motonáutica de Ibiza hace saltar la primera alarma por infidelidad en la 'La isla de las tentaciones'

El campeón de motonáutica de Ibiza hace saltar la primera alarma por infidelidad en la 'La isla de las tentaciones'

Más de 500 llamadas desde Ibiza al teléfono de atención urgente para víctimas de violencia machista

Más de 500 llamadas desde Ibiza al teléfono de atención urgente para víctimas de violencia machista

La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa

La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa

Baleares es la segunda comunidad más cara de España para alquilar: 18,94 euros por metro cuadrado en marzo

Baleares es la segunda comunidad más cara de España para alquilar: 18,94 euros por metro cuadrado en marzo

Ibiza y Formentera dicen adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 22 grados esta semana

Ibiza y Formentera dicen adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 22 grados esta semana

Comienzan los trabajos para reflotar el yate hundido frente al puerto de Ibiza tras un espectacular incendio

Comienzan los trabajos para reflotar el yate hundido frente al puerto de Ibiza tras un espectacular incendio

El corte de Ignasi Wallis por los "necesarios" trabajos de reasfaltado genera quejas y molestias en el centro de Ibiza

El corte de Ignasi Wallis por los "necesarios" trabajos de reasfaltado genera quejas y molestias en el centro de Ibiza

El TSJB avala el cambio de manos en la gestión de la sede del Club Náutico Ibiza

El TSJB avala el cambio de manos en la gestión de la sede del Club Náutico Ibiza
Tracking Pixel Contents