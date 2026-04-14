La pareja de Ibiza en 'La isla de las tentaciones' se salta las normas en el primer programa

La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado con fuerza y ya ha dejado uno de los momentos más comentados del estreno. La pareja formada por Álex y Ainhoa, procedentes de Ibiza, ha protagonizado el primer incumplimiento de las normas del programa.

Durante la separación inicial, uno de los momentos clave del formato, Álex no pudo contenerse y salió corriendo tras su pareja por la playa después de que Sandra Barneda anunciara que no habría despedidas. "Sin besos, sin abrazos, sin despedidas", anunció Barneda. Este gesto, que rompe claramente las reglas del reality, sorprendió tanto a la presentadora como al resto de participantes.

Por su parte, Ainhoa vivió la situación con una gran carga emocional. Visiblemente afectada, confesó entre lágrimas que no se siente preparada para la experiencia: "Tengo ganas de llorar todo el rato", aseguró. Además, reveló un detalle que refleja su estado de ansiedad: no deja de mirar la pulsera que simboliza su vínculo con Alex y sus manos llegan a temblar cuando habla.

"No estoy preparada para perder a Álex"

En una conversación con Sandra Barneda, Ainhoa fue aún más sincera: "No estoy preparada para perder a Álex". La joven explicó que comenzó su relación con él tras salir de una relación muy larga y que Álex ha sido una pieza clave en su crecimiento personal. “Me ha ayudado a encontrarme y a estar segura de mí misma”, confesó.

La historia de la pareja añade aún más interés a su paso por el programa. Ambos son de Ibiza y Álex cuenta con un pasado destacado en el deporte, ya que fue campeón de motonáutica en el Campeonato del mundo.

Con este inicio marcado por la intensidad emocional y la ruptura de normas, todo apunta a que Álex y Ainhoa serán una de las parejas protagonistas de la edición. Habrá que ver si logran superar la experiencia o si, como teme Ainhoa, su relación no resiste la prueba más dura de sus vidas.