La migración se hace arte en Ibiza en la exposición ‘En Tránsito’ de Sant Antoni

Sant Antoni acogerá del 16 al 19 de abril la cuarta edición de la exposición colectiva ‘En Tránsito’, una propuesta artística impulsada por la creadora venezolana Clemencia Labin y organizada a través de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

La muestra reúne, por cuarto año consecutivo —tras las ediciones celebradas en 2023, 2024 y 2025—, a más de 30 artistas y comisarios de Ibiza y otros procedentes de Hamburgo. Las obras abarcan distintas disciplinas, desde instalaciones inmersivas y performances hasta escultura, pintura, sonido o fotografía.

El escenario elegido vuelve a ser la estación marítima de Sant Antoni, un espacio cargado de simbolismo que conecta directamente con el concepto de “tránsito” que da nombre al proyecto. La inauguración tendrá lugar el jueves 16 de abril a las 18 horas y contará con la ambientación musical de Jordi Cardona.

Durante los días previos, los propios artistas han participado en la transformación del espacio mediante el montaje de las obras. Desde la organización destacan que esta edición profundiza en cuestiones como la migración, el movimiento y los viajes, así como en emociones asociadas como la nostalgia, el deseo, la inspiración o la felicidad, sin dejar de lado realidades más complejas como la inestabilidad, la pérdida o el desarraigo.

Un entorno reflexivo para el arte

"La antigua terminal de ferris —concebida originalmente como un espacio funcional de paso— se convierte en un entorno de reflexión. Su carácter de espacio de tránsito, marcado por flujos temporales y movimientos constantes, permite cuestionar las nociones tradicionales de espacio público y explorar nuevas lecturas sobre el tiempo, la movilidad y las transformaciones sociales y económicas", señalan los organizadores.

El proyecto está comisariado por Clemencia Labin, Michael Dörner y Claudius Strack, y cuenta con la participación de artistas como Adrián Pujol, Annette Streyl, Arash Tahouri, Carlos León Zambrano, Cindy Hennes, Eglė Otto, Iris Minich, Luisa Ehmke, Marta Vovk, Matt Muir o Thorsten Brinkmann, entre otros.

Por parte, de Ibiza participan Cris AC, Cris Dramin, Eira Riera, EL.RoL., Julián Molina, Karen Hain, Neus Riera, Violeta Galera, Yaiza Hernández, Annabelle Widmann y Daniel Barrio.

La exposición cuenta con la colaboración de Ports IB, que ha cedido el espacio, y estará abierta al público con entrada gratuita. El horario será el 16 de abril de 18 a 22 horas; los días 17 y 18, de 10 a 14 y de 18 a 20.30 horas, y el domingo 19, de 10 a 14 horas.