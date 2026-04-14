El club del entrenador que le tiró una botella a un árbitro en Ibiza: "Estamos a muerte con él. No es una persona violenta, está muy jodido"

El equipo de el Luchador ha querido defender a su entrenador tras el incidente que obligó a suspender el partido del pasado fin de semana frente a la PE Sant Jordi en el minuto 89. Desde el club defienden su versión y rechazan cualquier intención de agresión.

"Estamos a muerte con él. No es una persona violenta, nunca ha tenido un problema así y está muy afectado, está muy jodido", aseguran. Aunque admiten el error cometido por el técnico, matizan el contexto y aseguran que "en ningún momento fue para agredir".

Desde el club sostienen que el encuentro acumuló mucha tensión desde el banquillo, por lo que, según explican ambos cuerpos técnicos, siguieron el partido de pie y recibieron advertencias constantes del asistente para que se sentaran. En cuestión de minutos el partido se zanjó: en el 88 llegó la tarjeta amarilla al técnico local y un minuto después, el árbitro mostró la roja.

En ese momento, tal como ha explicado el club a este diario, el entrenador llamó "cagón" al colegiado mientras abandonaba el campo. En ese instante, la situación se tuerce y da paso al momento del botellazo: "Cuando se marcha, tira un botellín medio vacío. Cuando se gira y lo suelta, el línea está ahí y no le ve. No fue a propósito", explica. Y sigue: "Cuando vio que le había dado, se quedó mudo, agachó la cabeza y se marchó. No tenía que haberlo tirado".

"Está hundido"

El club insiste en que se trata de un caso aislado en el comportamiento por parte del segundo entrenador, y asegura que se trata de alguien "muy cariñoso, nunca ha tenido problemas y está hundido”. También destaca que intentó pedir perdón al asistente tras el partido, aunque no logró acercarse a él.

Según el acta arbitral, el incidente provocó la suspensión del encuentro entre el Luchador y la PE Sant Jordi cuando el marcador reflejaba 0-1 a favor del equipo visitante y el duelo ya entraba en el tiempo añadido.

Sin embargo, el colegiado detalla que, tal como explica el club visitante, todo comenzó en el minuto 88, cuando amonestó al entrenador local: "Por desaprobar de forma ostensible una de mis decisiones". Poco después, el técnico se dirigió al juez de línea "de forma exaltada" y se encaró con él, lo que motivó su expulsión.

Tras ver la tarjeta roja, el árbitro recoge que el entrenador lanzó "con fuerza excesiva un bidón de agua" que impactó en el brazo derecho del asistente a la altura del codo. El golpe provocó "inflamación y rojez" y dejó el bidón deformado, según el propio acta, que incluye imágenes y parte médico.

Ante estos hechos, el árbitro tomó la decisión inmediata de suspender el partido tras la agresión al asistente. El incidente vuelve a situar el foco en la violencia en el fútbol, más allá del resultado deportivo, una situación que desgraciamente se remite desde hace un tiempo.