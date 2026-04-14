Llama la atención: La serie de altercados que se están viviendo en el fútbol en Ibiza

La serie de altercados que se están viviendo en el fútbol pitiuso y que manchan la imagen del deporte. El último tuvo lugar este fin de semana en el encuentro entre el Luchador y la PE Sant Jordi, cuando el entrenador local agredió a un juez de línea lanzándole un bidón de agua tras ser expulsado el partido. El fútbol debe eliminar estos comportamientos.

Llama la atención

Comienza la temporada y ya se ha puesto en marcha la plataforma de transporte ilegal en Ibiza, una red de piratas que no solo ejercen de taxistas sino, en muchos casos, de ‘camellos’ de diferentes drogas para sus usuarios. El creador de esta red, Ubiz, irá a juicio el próximo 26 de octubre en Argentina por su presunta implicación en una trama de proxenetismo y blanqueo de capitales. Ese es el nivel.

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Que el precio de la vivienda continúe su escalada en las islas y que no se vea el momento en el que parará. Según los datos del Consejo General del Notariado, las compraventas se situaron en Balears al cierre de 2025 en una media de 5.201 euros por metro cuadrado, el importe más elevado de toda España y el máximo histórico en el archipiélago.